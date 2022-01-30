  • BIST 1.983,18
  • Altın 769.03395
  • Dolar 13.4872
  • Euro 15.0544
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya -6 °C
SON DAKİKACumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
»

Mütefekkir Cevdet Said hayatını kaybetti

Çerkes asıllı mütefekkir Cevdet Said, tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti.
Mütefekkir Cevdet Said hayatını kaybetti

İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden Said, "Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları Üzerine Araştırmalar" başlığı altında 1966 yılından itibaren çeşitli kitaplar yazdı, birçok konferans verdi.

Said'in ailesi, Rus-Kafkas Savaşı'nın 1864'te sona ermesinin ardından zorla yurtlarından edilince, Suriye'de Golan Tepesi'nin eteğindeki Bi'ru'l Acem köyüne yerleşti. 31 Ocak 1931 yılında doğan Cevdet Said, 1958 yılında El-Ezher Üniversitesinde okumak için Mısır'a gitti.

Üniversitenin Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren Said, eğitim fakültesinde ihtisas yaptı. Suudi Arabistan ve Suriye'de öğretmenlik de yapan Said, daha sonra Suriye'deki köyüne döndü.

İlk kitabı 1966'da çıktı
Said, ilk kitabı "Adem'in İlk Oğlunun Mezhebi: İslami Harekette Şiddet Sorunu"nu 1966 yılında yayımladı. Daha sonra "Kendilerini Değiştirmedikçe", "Eylem: Kudret ve İrade", "Cömert Rabbinin Adıyla Oku", "Adem’in Oğlu Gibi Ol" kitaplarını kaleme alan Said'in bazı mektupları, uzun makaleleri ve ders notları da sonradan kitaba dönüştürülerek basıldı.

Almanya, Belçika, Mısır, Katar, Fas, İtalya, İran, Fransa ve Rusya gibi birçok ülkede konferanslar veren Said, Suriye'deki iç savaşın köylerine ulaşmasının ardından 2012 yılının sonunda ailesiyle İstanbul'a göç etti ve Türk vatandaşlığı aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Valiliği'nden 'buzlanma' uyarısı30 Ocak 2022 Pazar 13:29
  • Çavuşoğlu, Körfez ülkeleri arasında diyalog ve iş birliğini memnuniyetle karşıladı30 Ocak 2022 Pazar 13:06
  • Ağrı'nın saklı güzelliği Meya Şelalesi buzla kaplandı30 Ocak 2022 Pazar 13:04
  • AFAD'dan 'Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü' iddiasına açıklama30 Ocak 2022 Pazar 12:42
  • Gaziosmanpaşa'da bariyerlere çarpan araç yan yattı: 1 yaralı30 Ocak 2022 Pazar 12:42
  • Evlat nöbetindeki anne: Bizi burada acılı olarak bırakma30 Ocak 2022 Pazar 12:41
  • TIR, otoyolda alev alev yandı30 Ocak 2022 Pazar 12:40
  • Arkadaşını 3'lü ilişkide sert davrandığı için öldürmüş30 Ocak 2022 Pazar 12:39
  • Portekiz'de halk erken genel seçim için sandık başına gitti30 Ocak 2022 Pazar 12:32
  • Geçen yıl 810 bin kişi emekliliğe hak kazandı30 Ocak 2022 Pazar 12:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti