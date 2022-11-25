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Müzisyen Onur Şener cinayetinin karanlık noktaları parçaları birleştirilen bardakla aydınlatıldı

Ankara'da istek parça tartışması nedeniyle çıkan kavgada boynuna aldığı darbe sonucu hayatını kaybeden müzisyen Onur Şener cinayetinin detayları, parçaları bir araya getirilen bardak sayesinde çözüldü.
Müzisyen Onur Şener cinayetinin karanlık noktaları parçaları birleştirilen bardakla aydınlatıldı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2 Ekim'de cinayet ihbarından sonra çalışma başlatan ekipler, kavganın çıktığı Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence merkezinin güvenlik kameralarının kayıt yapmadığını fark etti.

Sanıklardan İlker K'nin elindeki bardağı, Şener'in kafasına vurduktan sonra rastgele savurmaya devam ettiği tanık ve diğer sanıkların beyanlarına yansırken polis, cinayetin karanlık noktalarını aydınlatmak için yeni deliller aradı. Cinayetin gerçekleştiği alanın, diğer iş yerlerinin de güvenlik kameralarının kadrajına girmediğini belirleyen ekipler, olay yerinde çok sayıda cam kırığı buldu.

Uzman polislerce toplanan kırıklar, renk, kalınlık, desen ve kullanılan malzeme gibi fiziki özelliklerin yanı sıra yüzeydeki kesitlerine göre tasnif edildi.

Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı uzmanlarınca yapılan çalışma sonunda kırık cam parçalarından oluşturulan iki bardak, delil olarak dava dosyasına girdi. Olayda kullanılan üçüncü bardak ise çok küçük parçalara ayrıldığı için bütün haline getirilemedi.

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Bir araya getirilen parçaların, kavga sırasında tarafları ayırdığını iddia eden sanıklar Ali G. ve Semih S. tarafından kullanılan bardaklara ait olduğu belirlendi.

Birleştirilen parçalardan ortaya çıkarılan iki bardakta sanıklar Ali G. ve Semih S'nin parmak izleri ile maktul Şener’in DNA’sı bulundu.

Beyanında Şener’in baş ve boyun bölgesine vurduğunu kabul eden sanıklardan İlker K’nin kullandığı bardak ise darbenin etkisiyle küçük parçalara bölündüğü için aynı işleme tabi tutulmadı.

BAŞIN SAĞ TARAFINDAKİ KESİK BİR ARAYA GETİRİLEN BARDAKTAN

Bu tespitin ardından Savcı Şahin Kaplan’ın hazırladığı iddianamede, İlker K. ile Onur Şener arasındaki kavgaya müdahil olmadıklarını iddia eden sanıklar Ali G, Semih S, Gözde G. ve Jale E’nin müşterek hareket ettiklerine dikkat çekildi.

Şener’in otopsi raporuna göre baş ve boyun bölgesinin farklı yerlerinde çok sayıda kesik olduğu belirtilen iddianamede, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Şener'in kafasının sol tarafında 5 santimetre düzensiz derin kesi olduğu, İlker'in ikrarıyla bu yaralanmaya kendisinin neden olduğu, Onur'un sağ tarafındaki yaralanmaların da parçalanmış bardaklardan kaynaklandığı, (bir araya getirilen) bardakların birinde Semih ve Ali'ye ait kan örnekleri olduğu, bu haliyle Onur'un sağ tarafındaki yaralanmanın ise Ali ile Semih’ten kaynaklandığı, yine şüpheliler Semih ve Ali'nin cam ile ellerinin kesildiği yerler birlikte düşünüldüğünde bunun maktulü yaralamaları sırasında olduğu ortaya çıkmaktadır. Şüphelilerin her birinin suçun icrasında üstlendiği rol ve katkıyla Onur Şener'in direncini kırdıkları anlaşılmıştır."

İddianamede, acıma hissi duymadan bardak kırığıyla eylemi gerçekleştirdikleri belirtilen tutuklu sanıklar İlker K, Ali G, Semih S ile tutuksuz sanıklar Jale E. ve Gözde G'nin, "canavarca hisle kasten öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Sanıklar, 25 Ocak 2023'te Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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