  • BIST 2.033,32
  • Altın 785.26847
  • Dolar 13.7325
  • Euro 15.5646
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 3 °C
»

Myanmar'da devrik lider Suu Çii 4 yıl hapse mahkum edildi

Myanmar'da devrik lider Aung San Suu Çii, yasa dışı telsiz ithal etme ve bulundurma suçlamalarıyla yargılandığı davada, 4 yıl hapse çarptırıldı.
Myanmar'da devrik lider Suu Çii 4 yıl hapse mahkum edildi

Askeri darbeyle 1 Şubat 2021'de devrilen Suu Çii'nin yargılandığı bir dizi davadan ikincisinde karar açıklandı.

Başkent Nepido'daki mahkeme, resmi prosedürleri ihlal ederek telsiz ithal etmek ve bulundurmaktan suçlu bulduğu 76 yaşındaki Suu Çii'yi 4 yıl hapse mahkum etti.

Suu Çii, yargılandığı 11 farklı suçlamadan ilki olan, halkı isyana teşvik etmek ve Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal etmekten 6 Aralık'ta suçlu bulunarak 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe
Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, 10 bine yakın kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Geçen yıl 40 milyondan fazla tebligat elektronik ortamda gönderildi10 Ocak 2022 Pazartesi 09:37
  • Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor10 Ocak 2022 Pazartesi 09:36
  • Yakınları haber alamadı, itfaiye merdiveni ile girilen evinde uyurken bulundu10 Ocak 2022 Pazartesi 09:28
  • Adana'da fırtına nedeniyle 15 metrelik ağaç devrildi10 Ocak 2022 Pazartesi 09:16
  • Yangında küle dönen evden kurtarılan para ve altınlar sahibini verildi10 Ocak 2022 Pazartesi 09:16
  • Çanakkale'de akaryakıt istasyonundan çıkan TIR'a otomobil çarptı: 5 ölü10 Ocak 2022 Pazartesi 09:15
  • Alkolden ehliyetini kaptıran alkollü sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı10 Ocak 2022 Pazartesi 09:14
  • Bariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı10 Ocak 2022 Pazartesi 09:13
  • Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikasında yangın10 Ocak 2022 Pazartesi 09:13
  • Myanmar'da devrik lider Suu Çii 4 yıl hapse mahkum edildi10 Ocak 2022 Pazartesi 09:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti