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N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu

Dünyanın en iyi yarı maratonları arasında gösterilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu koşuldu. Erkeklerde 59.15'lik derecesiyle Kenyalı Kwemoi, parkur rekoru kırarak birinci oldu. Kadınlarda 1.04.48'lik derecesiyle Kenyalı atlet Obiri ilk sırayı aldı.
N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından 17'ncisi düzenlenen, 65 ülkeden 650'den fazla yabancı sporcunun katıldığı organizasyon, 21 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilirken, yarışlarda paten tutkunları da parkura çıktı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan yarışa başlayan atletler, Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam ederek Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçti.

Köprü bitiminde dönüş yapan atletler, Unkapanı, Cibali ve Ayvansaray yönünde devam ettikten sonra başlangıç noktası olan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bitiş çizgisine ulaştı.

10 kilometre parkuru ise yarı maraton ile aynı noktadan başlarken, sahil yolundan Sepetçiler Kasrı geçildikten sonra Arabalı Vapur İskelesi önünden dönüş yapılarak başlangıç noktasında tamamlandı.

Toplamda 536 gönüllünün katıldığı ve saat 10.00'da başlayan koşunun startını Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur verdi.

Yarı maratonda erkeklerde 59.15'lik derecesiyle Kenyalı Rodgers Kwemoi, parkur rekoru kırarak birinci olurken, aynı ülkeden Daniel Mateiko 1.00.05'lik derecesiyle ikinciliği, Emmanuel Bor ise 1.00.20'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda da 1.04.48'lik derecesiyle Kenyalı atlet Hellen Obiri ilk sırayı aldı. Etiyopyalı Tsehay Gemechu 1.05.52'lik derecesiyle ikinci, Kenyalı Vicoty Chepngeno 1.06.58'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Türk atletler
Türk atletlerde erkeklerde Ramazan Özdemir 1.04.02'lik dereceyle yarışı tamamlarken, kadınlarda Yasemin Can 1.07.57'lik dereceye ulaştı.

10 kilometre yarışını Alihan Yılgın kazandı
10 kilometre yarışında Alihan Yılgın 32.56'lık derecesiyle birinci olurken, Uğur Kemal Derin 33.14'lük derecesiyle ikinci, Bedri Şimşek 33.24'lük derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Yollar trafiğe kapatıldı
Organizasyon için Tarihi Yarımada'da yollar araç trafiğine kapanırken, sporseverler için açıldı.

İstanbul Yarı Maratonu'na havanın da koşuya uygun olması dolayısıyla yoğun ilgi gösterildi. Yenikapı'da kurulan fuar alanında çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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