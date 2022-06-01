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Nadal, Fransa Açık'ta Djokovic'i 3-1 yenerek yarı finale çıktı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Nadal, Fransa Açık'ta Djokovic'i 3-1 yenerek yarı finale çıktı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. günü, İspanyol Nadal ile Sırp Djokovic arasındaki çeyrek final mücadelesiyle sona erdi.

4 saat 12 dakika süren karşılaşmayı 6-2, 4-6, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-1 kazanan Nadal, turnuvada 15. kez yarı final biletini aldı.

Fransa Açık'ta 14, toplamda ise 22. grand slam şampiyonluğunu kovalayan İspanyol tenisçi, yarı finalde 3 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile karşılaşacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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