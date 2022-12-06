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Nallıhan Belediyesi’nden kiralık büfe, iş yeri, depo ve tarla

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde belediyeye ait büfe, iş yeri, depo ve tarladan oluşan 40 adet taşınmaz ihale ile kiraya verilecek. Nallıhan Belediyesi’nden kiralık büfe, iş yeri, depo ve tarlanın muhammen bedelleri haberimizde:
Nallıhan Belediyesi’nden kiralık büfe, iş yeri, depo ve tarla

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’nın Nallıhan ilçesinde belediyeye ait büfe, iş yeri, depo ve tarladan oluşan 40 adet taşınmaz ihale ile kiraya verilecek. 

Taşınmazlar Aliağa, Nasuhpaşa, Hacıbey, Sarıyar, Çayırhan, Emremsultan, Nallıdere, Karaköy mahallelerinde bulunuyor. 

Açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihale Belediye ek hizmet binasında, Belediye Encümeni huzurunda 20.12.2022 tarihinde yapılacak. 

Nallıhan Belediyesi’nden kiralık büfe, iş yeri, depo ve tarlaların muhammen bedelleri ile ihale detayları için TIKLAYIN. 

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www.gazeteilksayfa.com


 

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