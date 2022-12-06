Nallıhan Belediyesi’nden kiralık büfe, iş yeri, depo ve tarla

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde belediyeye ait büfe, iş yeri, depo ve tarladan oluşan 40 adet taşınmaz ihale ile kiraya verilecek. Nallıhan Belediyesi’nden kiralık büfe, iş yeri, depo ve tarlanın muhammen bedelleri haberimizde: