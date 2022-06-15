Nallıhan Belediyesi’nden kiralık tarım arazisi

Nallıhan Belediyesi mülkiyetindeki 14 adet taşınmazı kiraya veriyor. İhale ile kiraya verilecek taşınmazlar arasında tarım arazileri ile kahvehane de bulunuyor. İhale detayları haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Nallıhan Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 14 adet taşınmazı kiraya veriyor.

İhale ile kiraya verilecek taşınmazlar tarım arazileri ile kahvehane, mahalle odası ve yöresel ürün satış yerlerinden oluşuyor. kiraya verilecek tarım arazilerinin yüzölçümleri 4 ile 16 dönüm arasında değişiyor.

Tarım arazilerinin muhammen kira fiyatları henüz ilan edilmedi. Kahvehanenin aylık muhammen kira ücreti ise 550 TL olarak açıklandı.

İhale ve teklif açma tarihi 27.06.2022 olarak ilan edildi.

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