  • BIST 2.531,11
  • Altın 1016.539
  • Dolar 17.2589
  • Euro 18.0203
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 15 °C
»

Nallıhan Belediyesi’nden kiralık tarım arazisi

Nallıhan Belediyesi mülkiyetindeki 14 adet taşınmazı kiraya veriyor. İhale ile kiraya verilecek taşınmazlar arasında tarım arazileri ile kahvehane de bulunuyor. İhale detayları haberimizde:
Nallıhan Belediyesi’nden kiralık tarım arazisi

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Nallıhan Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 14 adet taşınmazı kiraya veriyor. 

İhale ile kiraya verilecek taşınmazlar tarım arazileri ile kahvehane, mahalle odası ve yöresel ürün satış yerlerinden oluşuyor. kiraya verilecek tarım arazilerinin yüzölçümleri 4 ile 16 dönüm arasında değişiyor.

Tarım arazilerinin muhammen kira fiyatları henüz ilan edilmedi. Kahvehanenin aylık muhammen kira ücreti ise 550 TL olarak açıklandı. 

İhale ve teklif açma tarihi 27.06.2022 olarak ilan edildi. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

nallihan-kiralik-tarim-arazisi.jpg

www.gazeteilksayfa.com
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sincan’da icradan satılık 8191 metre arsa14 Haziran 2022 Salı 06:03
  • TOKİ Ardahan Aziziye’ye millet bahçesi yaptırıyor13 Haziran 2022 Pazartesi 09:36
  • Çankaya Öveçler’de icradan satılık daire13 Haziran 2022 Pazartesi 09:32
  • Çevre Bakanlığı personel alım ilanı yayınlandı13 Haziran 2022 Pazartesi 09:28
  • Nafiz Şahsuvaroğlu Ortaokul E.Ö.Y. Rehber öğretmeni alacak11 Haziran 2022 Cumartesi 07:00
  • Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak11 Haziran 2022 Cumartesi 06:55
  • Trabzon Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak11 Haziran 2022 Cumartesi 06:35
  • Evren’e prefabrik spor salonu yapılıyor10 Haziran 2022 Cuma 06:09
  • Çankaya Ahmet Taner Kışlalı’da icradan satılık tarla10 Haziran 2022 Cuma 06:05
  • Sincan Belediyesi 13 bin adet çanta alacak10 Haziran 2022 Cuma 06:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti