Nallıhan Çayırhan Gölü’nün çevre düzenlemesi için ihaleye çıkıldı

Başkent’in saklı cenneti olarak gösterilen Nallıhan’daki Çayırhan Gölü’nün kıyı şeridi yeşil ve rekreasyon alanlarının düzenleme işleri yaptırılacak. Nallıhan Çayırhan Gölü’nün çevre düzenlemesi işi için ihaleye çıkıldı.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’in saklı cenneti olarak gösterilen Nallıhan’daki Çayırhan Gölü’nün kıyı şeridi yeşil ve rekreasyon alanlarının düzenleme işleri yaptırılacak.

Nallıhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Çayırhan Gölü ’nün çevre düzenleme si işi için ihaleye çıktı.

İlanda ihale ile yaptırılacak işin içeriği şöyle açıklandı: “Çayırhan Mahallesi Göl Kenarında bulunan 17.300,00 m2 yeşil alan ve rekreasyon alanında; yenileme ve inşaat çalışmaları ile 79 m2 taban oturum alanına sahip tek katlı tuvalet binası yapılması işidir.”

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