Nallıhan Milli Emlak’tan kiralık taşınmazların listesi

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Nallıhan’da Milli Emlak Şefliği mülkiyetindeki 8 adet taşınmazı kiraya çıkardı.
Kiraya verilecekleri ilan edilen taşınmazlar Çayırhan Mahallesi’nde bulunuyor.
İhalenin açık teklif usulü ile 06/09/2022 tarihinde saat 10:00'dan itibaren Nallıhan Mal Müdürlüğü Makam Odası’nda yapılacağı belirtildi.
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