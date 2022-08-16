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Nallıhan Milli Emlak’tan kiralık taşınmazların listesi

Ankara ilçesi Nallıhan’da Milli Emlak Şefliği mülkiyetindeki 8 adet taşınmazı kiraya çıkardı. Kiraya verilecekleri ilan edilen taşınmazlar Çayırhan Mahallesi’nde bulunuyor. İhale tarihi ve muhammen bedelleri haberimizde:
Nallıhan Milli Emlak’tan kiralık taşınmazların listesi

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Nallıhan’da Milli Emlak Şefliği mülkiyetindeki 8 adet taşınmazı kiraya çıkardı. 

Kiraya verilecekleri ilan edilen taşınmazlar Çayırhan Mahallesi’nde bulunuyor.

İhalenin açık teklif usulü ile 06/09/2022 tarihinde saat 10:00'dan itibaren Nallıhan Mal Müdürlüğü Makam Odası’nda yapılacağı belirtildi.

İlanın detayları için TIKLAYIN

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