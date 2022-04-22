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Namaz kılma bahanesiyle girdiği camide mikrofonu çaldı

Namaz kılma bahanesiyle girdiği camide mikrofonu çaldı
Erzurum'da kimliği belirsiz kişi, namaz kılma bahanesiyle girdiği camide, müezzinin kullandığı mikrofonu çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yakutiye ilçesindeki Köseömerağa Camii'nde meydana geldi. Öğle namazı sonrası camiye gelen kişi, içeride bir trafik polisinin namaz kıldığını görünce bir süre avluda bekledi. Ardından içeri girip namaz kılar gibi yapan bu kişi, polis gittikten sonra etrafı kolaçan edip müezzin bölümündeki mikrofonu aldı. Caminin önündeki çekpası da alan şüpheli, bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İkindi namazı için camiye gelen müezzin Ahmet Akkaş, mikrofonun yerinde olmadığını fark edip imam hatip Alaattin Bülbül'e bildirdi. Camideki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen imam ve müezzin, mikrofonun çalındığını görüp polise haber verdi.

Cami imam hatibi Alaattin Bülbül, "Kamera kayıtlarını incelediğimizde 25- 30 yaşlarında bir şahıs saat 13.30 gibi camiye girip, etrafı gözetledikten sonra müezzin mikrofonunu koparıp alıp dışarı çıkıyor. Dışarıda da işe yaramaz bir çekpası alıp camiden uzaklaştığını kameradan gördük. İçeri girdiğinde camide bir polis arkadaşın var olduğunu görüyor. Onu yanıltmak için namaza duruyor. Polis arkadaş camiden çıktıktan sonra tekrar yapacağı eyleme yöneliyor. Bu şekilde bir namaz görüntüsü veriyor. Ama gerçekte namaz kılmıyor tabi ki" diye konuştu.

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