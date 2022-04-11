Narkotik operasyonlarında 1 haftada 4 bin 372 zanlı yakalandı

Ülke genelinde narkotik birimlerince bir haftada 4 bin 372 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 83 kilogram eroin, 219 kilogram esrar, 25 kilogram metamfetamin ve 955 bin uyuşturucu hap ile 70 tabanca/tüfek ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı verilerine göre, narkotik birimleri tarafından son bir haftada 76 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 4 bin 372 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 83 kilogram eroin, 219 kilogram esrar, 25 kilogram metamfetamin, 4 kilogram skunk, 8 kilogram bonzai, 39 bin sentetik ecza, 8 bin ecstasy, 947 bin captagon, 891 kök Hint keneviri, 4 kilogram afyon sakızı, uyuşturucu imalatında kullanılan 1 kilogram kimyasal madde ile 70 tabanca/tüfek ve 152 bin 725 lira ele geçirildi.