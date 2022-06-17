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NASA, Dünya'ya benzeyen iki kayalık ötegezegen keşfedildiğini duyurdu

NASA, güneş sistemi yakınındaki cüce bir yıldızın yörüngesinde yer alan, Dünya'ya benzer iki kayalık ötegezegen keşfedildiğini bildirdi.
NASA, Dünya'ya benzeyen iki kayalık ötegezegen keşfedildiğini duyurdu

NASA’dan yapılan açıklamada, Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu (TESS) kullanılarak, gezegenlerin 33 ışık yılı uzaklıkta olduğu ve bu zamana kadar bulunan en yakın kayalık ötegezegenlerden olduğu belirtildi.

NASA Ötegezegen Keşif Enstitüsünde Araştırmacı Pat Brennan, "Bu iki gezegen, (şimdiye kadar keşfedilen tüm karasal ötegezegenler arasında) atmosferik karakterizasyon için ilk 10 aday arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Gezegenlerin sıcaklıklarının araştırmalara engel olduğunu belirten Brennan, James Webb Uzay Teleskobu'nun ötegezegenleri araştırmada önemli rol oynayacağını vurguladı.

Keşfedilen "HD 260655 b" gezegenin dünyanın 1,2 katı ve "HD 260655 c" gezegenin de 1,5 katı büyüklüğünde olduğu bilgisi paylaşılırken, her ikisinin de kırmızı cüce yıldız HD 260655'in yörüngesinde olduğu kaydedildi.

"Gezegen B" 816 derece Fahrenhayt, "gezegen C" 543 derece Fahrenhayt olarak tahmin ediliyor.

NASA’nın internet sitesinde paylaştığı verilere göre, bu zamana kadar keşfedilen ve onaylanan ötegezegen sayısı, 5 bin 44’e ulaştı.

Teyit edilen ötegezegenlerin yüzde 30'u gaz devlerinden oluşuyor. Jüpiter veya Satürn gibi gazdan oluşan gezegenler, bu sınıfta yer alıyor.

Güneş Sistemi’nin dışında, başka yıldızların yörüngelerinde bulunan gezegenlere, "ötegezegen" adı veriliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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