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NASA'ya büyük şok! Uzayda görülmemiş kaza!

James Webb Uzay Teleskobu, Dünya'dan uzaktaki yeni evinde kazaya karıştı. Küçük bir kaya parçası, Webb'in ayna parçalarından biriyle çarpıştı.
NASA'ya büyük şok! Uzayda görülmemiş kaza!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Proje Müdür Yardımcısı Paul Geithner, James Webb Uzay Teleskopu'nun aynasına küçük bir kaya parçasının (mikrometeoroid) çarptığını açıkladı.


Geithner, "Webb'in, Güneş'ten gelen sert ultraviyole ışık ve yüklü parçacıklar, galaksideki kaynaklardan gelen kozmik ışınlar ve Güneş sistemimizdeki mikrometeoroidlerin çarpmalarını içeren uzay ortamını test etmek zorunda kalacağını her zaman biliyorduk" dedi. Toz büyüklüğündeki mikrometeoroidin verdiği hasarın, verilerde gözle görülür bir etkiye yol açtığı, ancak görevin genel performansını sınırlamasının beklenmediği belirtildi. Uzaya fırlatılan en güçlü teleskop olduğu ifade edilen Webb'in aynasının yüksek hızda uçan toz boyutundaki parçacıkların çarpmasına dayanacak şekilde tasarlandığı vurgulandı

EVRENE DAİR İPUÇLARINI TOPLUYOR

James Webb, Hubble Uzay Teleskopu'nun yerini almak için Aralık ayında uzaya fırlatılmıştı. Dünya’dan 1,6 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Webb'in, güneş sistemiyle ilgili soruları yanıtlaması, gezegenleri ve evreni hiç olmadığı kadar derinlemesine incelemesi beklenirken, topladığı verilerle Dünya dışında devam eden yaşam arayışındaki ipuçlarını da ortaya çıkarması planlanıyor.

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