Nathan Redmond resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton'dan Nathan Redmond'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Redmond’u 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katarken, bu futbolcunun transferinin karşılığında Göztepe’ye Emirhan Delibaş ve Ajdin Hasic’i kiralık olarak gönderdi. Redmond’ın formasını giydiği Southampton ile Göztepe’nin sahibi aynı firma olduğu için böyle bir anlaşma yapıldı.

Her iki kanatta da forma giyebilen 28 yaşındaki futbolcu, forvet arkası bölgesinde de görev alabiliyor. İngiltere Premier Lig'de 264 karşılaşmada forma giyen Redmond, 28 gol ve 26 asistlik performans sergiledi.