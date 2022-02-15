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NATO, 16 Şubat’ta Avrupa’da askeri mevcudiyeti artırmayı görüşecek

NATO, Baltık ülkeleri ve Polonya’daki muharip birlikleri güçlendirirken Romanya’da da muharip birlik konuşlandırmayı planlıyor.
NATO, 16 Şubat’ta Avrupa’da askeri mevcudiyeti artırmayı görüşecek

NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya ile Batı arasında artan gerilimin ardından Avrupa’nın doğusunda ve güneydoğusunda ittifakın askeri varlığını artırmayı görüşmek üzere toplanacak.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı 16-17 Şubat’ta Brüksel’deki NATO karargahında yapılacak. Bakanların gündeminde Rusya’nın Ukrayna sınırında askeri yığınağını artırması ve ittifakın bu nedenle artan gerilime karşı neler yapacağı bulunuyor.

NATO, Rusya ile gerginliğin yükselmesinden sonra son birkaç ay içinde doğudaki Baltık ülkeleri Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya’da hava, deniz ve kara varlığını kuvvetlendirdi.

İttifakın Baltık ülkeleri ve Polonya’da bulunan Geliştirilmiş İleri Mevcudiyeti kapsamındaki 4 muharip birlikte görevli asker sayısı, birkaç haftada 4 binden 5 bine çıkarıldı.

Danimarka, Hollanda, İspanya, ABD ve İngiltere'nin gönderdiği savaş gemileri ve savaş uçaklarıyla bu bölgedeki mevcudiyet artırıldı.

Ayrıca Romanya ve Bulgaristan’da son haftalarda NATO ülkelerinin asker ve savaş uçağı sayıları arttı. Bu iki ülkedeki askeri takviyeleri başta ABD olmak üzere İtalya, Almanya ve İspanya yapmış durumda. Romanya’da halen NATO ülkelerine mensup 2 binden fazla asker bulunuyor.

Bu takviye, halihazırda bu ülkelerin milli intikallerinden oluşuyor ve giden askeri unsurların komutaları gönderen ülkede bulunuyor. NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda bu askeri birimlerin NATO şemsiyesi altına alınması konusunda karar çıkması bekleniyor.

NATO’nun Doğu Avrupa’daki varlığının uzun süreli olması planlanıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de geçen hafta ziyaret ettiği Romanya’da bir muharip birlik konuşlandırılması öngörülüyor. Ayrıca güneydoğu Avrupa’nın başka noktalarında da muharip birlik bulundurma kararı değerlendiriliyor.

Bu kararların da NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda görüşüleceği ifade ediliyor. Konuşlandırmalara ilişkin planlama, birliklerin kapsamı ve büyüklüğü gibi konularda toplantıdan bir uzlaşı çıkması, bahar aylarında da nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Romanya’da konuşlandırılması beklenen muharip birliğin çerçeve ülkesi olmak için Fransa’nın istekli olduğu belirtiliyor. Fransa, Romanya’da konuşlandırılacak muharip birliğin liderliğini yapmak istiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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