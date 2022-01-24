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NATO: Doğu Avrupa'daki müttefik ülkelere ilave savaş uçağı ve savaş gemileri gönderilecek

NATO, Doğu Avrupa'daki müttefik ülkelere ilave savaş uçağı ve savaş gemileri gönderileceğini bildirdi.
NATO: Doğu Avrupa'daki müttefik ülkelere ilave savaş uçağı ve savaş gemileri gönderilecek

NATO'dan yapılan açıklamada, üye ülkelerin Doğu Avrupa'daki müttefiklere ilave savaş gemileri ve savaş uçakları göndereceği ve kuvvetlerini hazır tuttuğu belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresinde askeri yığınağını artırdığı sırada ittifakın caydırıcılık ve savunmasını tahkim ettiği kaydedildi.

NATO'nun açıklamasına göre, NATO ülkelerinden Danimarka Baltık Denizine bir fırkateyn gönderiyor ve NATO'nun bölgedeki hava devriyesini desteklemek üzere Litvanya'ya 4 F-16 uçağı göndermeye hazırlanıyor.

İspanya, Bulgaristan'a savaş uçakları göndermeyi planlıyor, ayrıca NATO'nun deniz güçlerine katılmak üzere savaş gemileri gönderiyor.

Fransa, NATO komutası altında görev yapmak üzere Romanya'ya asker göndermeye hazır olduğunu bildirirken Hollanda, nisandan itibaren hava devriyesi için Bulgaristan'da 2 F-35 savaş uçağını bulunduracak. Hollanda ayrıca bir gemisini ve NATO Mukabele Kuvveti için kara birliklerini hazır tutacak.

NATO açıklamasında ABD'nin de ittifakın doğu kısmında askeri varlığını artırmayı planladığını açıkça ifade ettiği vurgulandı.

NATO 2014'te Ukrayna'ya ait Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakı sonrasında Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'daki 4 çok uluslu muharebe grubu ile doğu kanadında varlığını artırmıştı.

Bu birliklere İngiltere, Kanada, Almanya ve ABD liderlik ediyor. Birlikler muharebeye hazır tutuluyor. NATO, bu birliklerin varlığının, herhangi bir müttefike saldırının tüm ittifaka yapılmış sayılacağını gösterdiğini vurguluyor. NATO, 2014'ten önce ittifakın doğu kısmında NATO gücü bulunmadığının altını çiziyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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