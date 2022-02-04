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NATO Genel Sekreteri, Merkez Bankası Başkanı oldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç Merkez Bankası Başkanı olarak atandı.
NATO Genel Sekreteri, Merkez Bankası Başkanı oldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak atandı.

İsmi adaylar arasında gösterilen deneyimli isim daha önce iki dönem Norveç'in başbakanı olarak görev almıştı.

Reuters'ın haberine göre; Norveç hükümeti de bu gelişmeyi doğruladı.

Norveç gazetesi VG de bu açıklamadan bir süre önce Stoltenberg'in seçildiğini duyurmuştu.

Öte yandan NATO'daki görevi dolayısıyla Brüksel'de yaşayan Stoltenberg'in, dün Norveç'in başkenti Oslo'da görüntülenmesi de iddiaların yayılmasına sebep olmuştu.

TEPKİLERE RAĞMEN SEÇİLDİ

Stoltenberg'in seçilmesi ülkede büyük tepki yarattı.

Kariyerinde başbakanlık bulunan birisinin Merkez Bankası'nı yönetmesinin Merkez Bankası'nın bağımsızlığına zarar vereceğini söyleyen muhalefet, siyasi geçmişi olmayan bir adayın seçilmesini istemişti.

1 Mart itibariyle boşalacak Merkez Bankası başkanlığı koltuğunu Eylül 2022'nin sonuna kadar Stoltenberg'den sonra gelen aday Ida Wolden Bache idareten dolduracak.

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