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NATO harekete geçti! Ek adım kararları

NATO, Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca müttefiklerle istişarede bulunarak, caydırıcılığı ve savunmayı güçlendirmek için ek adım kararı aldığını açıkladı.
NATO harekete geçti! Ek adım kararları

NATO, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile ilgili 4'üncü maddeyi harekete geçirme kararını aldı.

"Madde 4. Taraflar, içlerinden herhangi birinin siyasal bağımsızlık ve güvenliği, toprak bütünlüğü tehdit altına girdiğinde , içlerinden birinin talebi durumunda bir araya gelerek durumu müzakere edeceklerdir."

STOLTENBERG AÇIKLIYOR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO ülkelerinin endişeli durumuyla ilgili 4'üncü madde uyarınca harekete geçmeye hazırlandıklarını açıkladı. Stoltenberg'in açıklamaları şu şekilde:

-Bu işgal sürpriz değil. Uyarılarını aylarıdır yapıyoruz.

-Rusya'ya askeri harekatı durdurma çağrısı yapıyoruz. Ukrayna'nın kendisini savunma hakkını destekliyoruz. 

-NATO Savunma planlarını aktive etti. Hazır hale getirildi. Uçaklarımız, gemilerimiz hazırdır. Kollektif savunmamız demir bir güç gibidir.

-Rusya’nın Ukrayna’yı tam işgaline karşıyız. 30 demokrasi ülkesi olarak yekvücut şekilde değerlerimizi savunuyoruz. Demokrasi her zaman otokrasiye galip gelecektir.

DOĞU KANADI'NDA HAREKETLİLİK

ABD'nin NATO güçleri kapsamında Doğu Avrupa'ya konuşlandığı askeri üslerde Rusya hareketliliği başladı. bu kapsamda Polonya'da bulunan ABD askerlerine "hazır ol" emri verildi.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi üzerine, "NATO'nun (Avrupa'nın) doğu kanadını güçlendirme" çağrısında bulundu.

Polonya Hükümeti Sözcüsü Piotr Muller, "NATO'nun doğu kanadının acilen güçlendirilmesi gerekiyor. Bu tür kararların şimdiden alınması gerekiyor." dedi.

Muller ayrıca, Ukrayna'daki Polonya diplomatik temsilciliklerinin "mümkün olduğu sürece" açık tutulacağını kaydetti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması üzerine, Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderilmesi talimatı vermişti.

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