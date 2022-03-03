NATO üyesi Romanya'nın savaş uçağı düştü!

Romanya’ya ait MIG-21 savaş uçağı ile IAR-330 Puma helikopteri Dobruca bölgesinde düştü. Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uçak pilotunun son olarak olumsuz hava koşulu bildirdiği belritildi.

Romanya’ya ait MIG-21 savaş uçağının düşmesinin ardından enkazını aramaya çıkan IAR-330 Puma helikopterinin de aynı bölgede düştüğü iddia edildi.

SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ! ARAMAYA GİDEN HELİKOPTER DE DÜŞTÜ

Romen basınında çıkan haberleri, Romanya Savunma Bakanlığı da doğruladı.

İddiaya göre, 112'yi arayan bir kişi, birkaç uçak sesi duyduğunu, ardından gökyüzünden bir şeyler düştüğünü gördüğünü ve büyük bir patlama olduğunu söyledi.

Romen basınında, helikopterde bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

ROMANYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Romanya Savunma Bakanlığı düşen uçak ve helikopter ile ilgili açıklama yayımladı. Buna göre Bakanlık, hava devriye görevi sırasında irtibatı kesilen Mig-21'in aranması sırasında, yola çıkan Puma helikopterinin olumsuz hava koşulu bilgilendirmesinde bulunduğunu açıkladı. Helikoptere geri dön çağrısı yapıldığına değinilen açıklamada helikopterin son konumunun, kalkış havalimanından yaklaşık 11 kilometre uzağı olarak görüldüğünü açıkladı.

İrtibatı kesilen Mig-21 ile ilgili bakanlık herhangi bir açıklamada bulunmadı.