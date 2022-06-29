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NATO Zirvesi Sonuç Bildirisi yayımlandı: İsveç ve Finlandiya'ya resmi davet

İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nin Sonuç Bildirisi paylaşıldı. Bildiride, "Madrid Zirvesi, ittifakımızı güçlendirmede ve uyumunu hızlandırmada bir dönüm noktasıdır" vurgusu yapıldı.
NATO Zirvesi Sonuç Bildirisi yayımlandı: İsveç ve Finlandiya'ya resmi davet

İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nin Sonuç Bildirisi paylaşıldı.

Bildiride, "5. Madde de dahil olmak üzere Washington Antlaşması'na bağlılığımız katıdır. Güvenliğin kökten değiştiği bu ortamda, Madrid Zirvesi, ittifakımızı güçlendirmede ve uyumunu hızlandırmada bir dönüm noktasıdır" denildi.

Zirve bildirisinde, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırganlık savaşını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu insani felaketin tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir. Rusya bu savaşı derhal durdurmalı ve Ukrayna'dan çekilmelidir" çağrısı yapıldı.

Bildiriden:

"Ukrayna hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz. Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğimizi yineliyoruz. Ukrayna'nın savunma hakkını ve kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkını tam olarak destekliyoruz.

NATO'nun Açık Kapı Politikasına bağlılığımızı yineliyoruz. Bugün Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya üye olmaya davet etmeye ve Katılım Protokollerini imzalamaya karar verdik. Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında üçlü mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Finlandiya ve İsveç'in katılımı onları daha güvenli, NATO'yu daha güçlü ve Avrupa-Atlantik bölgesini daha güvenli hale getirecek."

"RUSYA EN ÖNEMLİ VE DOĞRUDAN TEHDİT"

NATO ülkeleri, Rusya'yı ittifaka en önemli ve doğrudan tehdit olarak tanımladı. İttifakın yeni stratejik konsepti kabul edildi.

Öte yandan İsveç ve Finlandiya; resmi olarak NATO'ya davet edildi.

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