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NATO'dan Rusya açıklaması: Asker sayısı 100 bini aştı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Rusya'nın Ukrayna'nın içi ve çevresine yığdığı asker sayısı 100 bini aştı, son iki günde Belarus'a önemli ölçüde askeri güç gönderdiğini gördük." açıklamasını yaptı.
NATO'dan Rusya açıklaması: Asker sayısı 100 bini aştı

Stoltenberg, Kuzey Makedonya'nın yeni Başbakanı Dimitar Kovacevski ile NATO'nun Brüksel'deki ana karargahında bir araya geldi.

Görüşmeden sonra basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın içi ve çevresine askeri yığınağının devam ettiğini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'nın içi ve çevresine yığdığı asker sayısı 100 bini aştı, son iki günde Belarus'a önemli ölçüde askeri güç gönderdiğini gördük." diye konuştu.

Yığınağın, Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana Rusya'nın yaptığı en büyüğü olduğunu vurgulayan Stoltenberg, bunun 30 bin kadar olduğu tahmin edilen savaşçı birlik, özel operasyon kuvvetleri, SU 35 de dahil olmak üzere savaş uçakları, S 400 savunma sistemleri gibi unsurları içerdiğini bildirdi.

Stoltenberg, "Dün ABD'nin Almanya, Polonya ve Romanya'ya ek güçler konuşlandıracağını açıklaması, ortak güvenliğe bağlılığının güçlü bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

Kovacevski de Rusya'ya diyalog ve gerilimi azaltma çağrısı yaptı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne bağlı olduklarını belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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