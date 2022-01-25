NATO'dan Rusya'ya sert uyarı: Sonuçları ağır olacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ABD ve Avrupalı liderler, video konferans yöntemiyle Rusya-Ukrayna gerilimini görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Stoltenberg, "Rusya daha fazla ileri giderse ağır sonuçları olacak" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, dünya gündeminin ilk sırasında.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden ve Avrupalı liderler, video konferans yoluyla krizi görüştü.

Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik daha fazla saldırganlığının, çok ciddi sonuçları olacağı konusunda görüş birliğine varıldı. Diplomatik çabaların sürmesi gerektiğinin altı çizildi.

"SONUÇLARI AĞIR OLACAK"

1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından ilk açıklama Stoltenberg'den geldi.

Stoltenberg, "Verimli bir görüşme oldu. Rusya daha fazla ileri giderse ağır sonuçları olacak" dedi.

DİİPLOMASİ VURGUSU

Beyaz Saray'ın açıklamasında ise "Yükselen gerilime diplomatik bir çözüm bulmanın herkesin ortak arzusu" olduğu belirtildi.

Almanya ve Fransa'nın açıklamalarında da, diplomatik çabaların sürmesi gerektiğinin altı çizildi. Normandiya formatındaki toplantıların devam etmesi gerektiği vurgulandı.

GÖZLER PARİS'TE

Şimdi gözler, yarın Paris'te danışmanlar düzeyinde yapılması planlanan Normandiya formatındaki toplantıya çevrildi.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Özel Temsilcisi Pierre Vimont, Moskova'ya giderek gerilimi düşürme konusunda bir yol haritası sunacak.

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları da Brüksel'de bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın da video konferans yoluyla katıldığı toplantının ardından, AB Yüksek Temsilcisi Borrell açıklama yaptı.

Borrell, Rusya'nın saldırı tehlikesinin arttığını düşünmediğini, önceliklerinin diplomasi olduğunu vurguladı.

GERGİNLİĞİN AZALTILMASI İÇİN ÇALIŞILIYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ise "Yetkililer, gerginliğin tamamen azaltılması için çalışıyor" açıklaması geldi.

Güvenlik Konseyi toplantısının ardından konuşan Zelenskiy, "Ukrayna'nın doğusunda durum kontrol altında, paniğe gerek yok" dedi.