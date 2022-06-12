  • BIST 2.543,10
  • Altın 1029.51
  • Dolar 17.1096
  • Euro 18.0038
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 22 °C
»

NATO'nun Baltık Denizi'ndeki "Baltops 22" tatbikatı sona erdi

İsveç'in Gotland Adası'nda NATO tarafından gerçekleştirilen ve "Baltık Denizi'ndeki en büyük tatbikat" kabul edilen "Baltops 22" tamamlandı.
NATO'nun Baltık Denizi'ndeki "Baltops 22" tatbikatı sona erdi

Aralarında Türkiye'nin bulunduğu 14 NATO ülkesinin yanı sıra İsveç ve Finlandiya'nın katıldığı 5 Haziran'da başlayan "Baltops 22" tatbikatı, İsveç'in 58 bin nüfuslu Gotland Adası'nda yapıldı.

Tatbikatta, 45 gemi ve 7 bin 800 askeri personel yer aldı.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, yaptığı açıklamada, tatbikat sırasında Rus savaş uçağının adanın yakında uçarak tatbikat unsurlarını taciz etmeye çalıştığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Baltık Denizi'nin güney kesiminin ortasında stratejik konuma sahip Gotland Adası, tarihi boyunca, birçok kez istilaya uğradı. En son Rus kuvvetlerinin 1808 yılında kısa süren işgalinin ardından Gotland Adası bugünkü statüsüne kavuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi12 Haziran 2022 Pazar 14:09
  • Bolu'da köylüler yağmur duasına çıktı12 Haziran 2022 Pazar 14:08
  • Tarıma kazandırdığı atıl arazide organik ürünler yetiştiriyor12 Haziran 2022 Pazar 14:01
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı12 Haziran 2022 Pazar 14:00
  • Plaka Tanıma Sistemi ile 9 bin 278 araçla ilgili adli ve idari işlem yapıldı12 Haziran 2022 Pazar 12:23
  • Roma imparatoru için yapılan kapı, evsizlerin yatağı oldu12 Haziran 2022 Pazar 11:54
  • Çatıya çıkan 2 köpeği öldüren sanığa 8 yıl hapis istemiyle dava12 Haziran 2022 Pazar 11:51
  • 'Kızılırmak rengini mineralli ultrabazik magmatik kayaçlardan alıyor'12 Haziran 2022 Pazar 11:37
  • Yargıtaydan 'özel becerili' hırsızlara verilen cezaya onama12 Haziran 2022 Pazar 11:33
  • Eren Abluka-16 operasyonu başlatıldı12 Haziran 2022 Pazar 11:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti