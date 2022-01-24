Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Kitap Fuarına yoğun ilgi

Yenimahalle Belediyesi’nin Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde ikincisini düzenlediği Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor.

150 yayınevi 1 milyonu aşkın eserin bulunduğu 30 Ocak’a kadar açık olacak fuarda, 7’den 70’e vatandaşlar edebiyat ve çocuk kitaplarının yanı sıra lise-üniversiteye hazırlık gibi birçok türde kitapla buluşuyor.

Yeni kitaplar keşfettiler

Fuarın en dikkat çeken ziyaretçileri öğrenciler, kitap okumayı çok sevdiklerini, kitapların yazarlarını görüp ve onlardan imza almak için fuara geldiklerini dile getirdiler. Yeni kitaplar keşfetmek için kitap fuarında olduğunu ifade eden 10 yaşındaki öğrenci Kuzey Aydın, “Fuarı çok güzel buldum. Arkadaşlarıma buraya mutlaka gelmelerini söyleyeceğim. Burada birçok kitap var. Ben kitap okumayı çok seviyorum” dedi.

Yazarlar, imza günleri ve söyleşilerle okurlarıyla buluşuyor

Evinde küçük bir kütüphanesi olduğunu söyleyen minik ziyaretçi 9 yaşındaki Duru Arslanoğlu da, “Annem, babam ve ben kitap okumayı çok seviyoruz. Onlarla birlikte her gün kitap okuma saatimiz var. Bugün de buraya okulumuzun gezi düzenlediğini duyunca çok sevindim. Annemle babamı da fuara getireceğim. Onlarda burayı çok beğenecekler” diye konuştu.

Her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olan fuar kapsamında; konuk yazarlar Yavuz Selim Demirağ, Bircan Yıldırım, Sinan Meydan, Ülkü Yalım Günay ve Özlem Binel imza günleri ve söyleşilerle okurlarıyla buluşuyor.

Miniklere müzikalli eğlence

30 Ocak’a kadar devam edecek fuarda yarıyıl tatilini de göz önünde bulunduran Yenimahalle Belediyesi, çocukların keyifli saatler geçireceği müzikallerle de eğlence vadediyor. Belediye kitap fuarı kapsamında; 2-8 yaş arasındaki Başkentli minikler için 27 ve 29 Ocak günlerinde saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans halinde ücretsiz “Don Kişot Müzikali”, 28 ve 30 Ocak günlerinde yine aynı saatlerde ise “Minyonlar Müzikali” ücretsiz gerçekleştirecek.