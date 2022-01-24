  • BIST 1.910,29
  • Altın 790.29960
  • Dolar 13.4594
  • Euro 15.237
  • Ankara -9 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -9 °C
»

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Kitap Fuarına yoğun ilgi

Yenimahalle Belediyesi’nin Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde ikincisini düzenlediği Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor.
Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Kitap Fuarına yoğun ilgi

150 yayınevi 1 milyonu aşkın eserin bulunduğu 30 Ocak’a kadar açık olacak fuarda, 7’den 70’e vatandaşlar edebiyat ve çocuk kitaplarının yanı sıra lise-üniversiteye hazırlık gibi birçok türde kitapla buluşuyor.

Yeni kitaplar keşfettiler
Fuarın en dikkat çeken ziyaretçileri öğrenciler, kitap okumayı çok sevdiklerini, kitapların yazarlarını görüp ve onlardan imza almak için fuara geldiklerini dile getirdiler. Yeni kitaplar keşfetmek için kitap fuarında olduğunu ifade eden 10 yaşındaki öğrenci Kuzey Aydın, “Fuarı çok güzel buldum. Arkadaşlarıma buraya mutlaka gelmelerini söyleyeceğim. Burada birçok kitap var. Ben kitap okumayı çok seviyorum” dedi.

gvn_7557.jpg

Yazarlar, imza günleri ve söyleşilerle okurlarıyla buluşuyor
Evinde küçük bir kütüphanesi olduğunu söyleyen minik ziyaretçi 9 yaşındaki Duru Arslanoğlu da, “Annem, babam ve ben kitap okumayı çok seviyoruz. Onlarla birlikte her gün kitap okuma saatimiz var. Bugün de buraya okulumuzun gezi düzenlediğini duyunca çok sevindim. Annemle babamı da fuara getireceğim. Onlarda burayı çok beğenecekler” diye konuştu.

Her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olan fuar kapsamında; konuk yazarlar Yavuz Selim Demirağ, Bircan Yıldırım, Sinan Meydan, Ülkü Yalım Günay ve Özlem Binel imza günleri ve söyleşilerle okurlarıyla buluşuyor. 

gvn_7745.jpg

Miniklere müzikalli eğlence
30 Ocak’a kadar devam edecek fuarda yarıyıl tatilini de göz önünde bulunduran Yenimahalle Belediyesi, çocukların keyifli saatler geçireceği müzikallerle de eğlence vadediyor. Belediye kitap fuarı kapsamında; 2-8 yaş arasındaki Başkentli minikler için 27 ve 29 Ocak günlerinde saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans halinde ücretsiz “Don Kişot Müzikali”, 28 ve 30 Ocak günlerinde yine aynı saatlerde ise “Minyonlar Müzikali” ücretsiz gerçekleştirecek. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkent'te Kazakistan paneli24 Ocak 2022 Pazartesi 11:45
  • Hace Ahmed Yesevi Mamak’ta anıldı24 Ocak 2022 Pazartesi 04:22
  • Başkan Köse, Eski Bayandır Mahalle Konağı’nda, mahalle sakinleriyle bir araya geldi24 Ocak 2022 Pazartesi 00:27
  • ‘Sözleşmeli üreticilik modeli’ Başkent’te hayata geçirildi24 Ocak 2022 Pazartesi 00:26
  • Cansuyu, 81 ilde yardıma koşuyor24 Ocak 2022 Pazartesi 00:23
  • Büyükşehir'den öğrencilere için dolu dolu yarıyıl tatili etkinliği24 Ocak 2022 Pazartesi 00:21
  • Altındağ’da yeni bir sanat galerisi daha açıldı24 Ocak 2022 Pazartesi 00:20
  • Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, güven tazeledi24 Ocak 2022 Pazartesi 00:19
  • Mesleki Eğitim toplantıları devam ediyor24 Ocak 2022 Pazartesi 00:18
  • Ankara'da kayak takımı ile yokuştan kaydı23 Ocak 2022 Pazar 14:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti