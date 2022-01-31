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NBA lideri Suns galibiyet serisini 10 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'ü 115-110 yenen Phoenix Suns, üst üste 10. galibiyetini aldı.
NBA lideri Suns galibiyet serisini 10 maça çıkardı

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Suns, ağırladığı Spurs'ü mağlup ederek 49. maçında 40. galibiyetini elde etti.

Suns'ın all-star oyun kurucusu Chris Paul 20 sayı, 19 asist, 8 ribauntluk performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Mikal Bridges 26 sayı, 8 ribaunt, Devin Booker da 28 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Spurs'te Doug McDermott 24, Lonnie Walker 22 sayı kaydetti.

Cedi'den Pistons'a karşı 13 sayı
Ligin sondan 2. sırasındaki Detroit Pistons, Doğu Konferansı'nın iddialı ekibi Cleveland Cavaliers'ı 115-105 yenerek sürpriz bir sonuca imza attı.

Ev sahibi Pistons'ta 31 sayı kaydeden Saddiq Bey, sahanın en skoreri oldu. Çaylak oyuncu Cade Cunningham ise 19 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptı.

Cavaliers'ta Darius Garland 24 sayı, 7 asist, Evan Mobley 18 sayı, 9 ribaunt, 3 blok, Jarrett Allen 15 sayı, 9 ribaunt ve kenardan oyuna giren Cedi Osman, 13 sayıyla mücadele etti.

Hawks peş peşe 7. maçını kazandı
Doğu Konferansı'nda play-in mücadelesi veren Atlanta Hawks, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 129-121 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Hawks'ta Trae Young 36 sayı, 12 asist, 5 ribaunt, John Collins 20 sayı, 11 ribaunt, 3 top çalmayla "double double" yaptı.

LeBron James'ten yoksun sahaya çıkan Lakers'ta Malik Monk'un 33 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, Anthony Davis'in 27 sayı, 5 ribaunt ve Russell Westbrook'un 20 sayı, 12 asist, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar
Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 129-121

Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers: 90-115

Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 130-116

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 115-105

Milwaukee Bucks-Denver Nuggets: 100-136

Orlando Magic-Dallas Mavericks: 110-108

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 126-106

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 115-110

Kaynak: Haber Kaynağı
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