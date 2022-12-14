NBA’de Alperen’den double-double

Amerikan Basketbol Ligi’nde Houston Rockets, Phoenix Suns’ı 111-97’lik skorla geçti. Rockets’ın kazandığı maçta Türk oyuncu Alperen Şengün, 10 sayı ve 16 ribauntluk performans sergiledi.

Amerikan Basketbol Ligi’nde Türk oyuncumuz Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets gece sonlanan Phoenix Suns karşılaşmasını kazandı. Alperen Şengün mücadelede double-double yaptı.

DEVİN BOOKERS’SIZ SUNS KAZANAMADI

NBA’de Batı Konferansı’nın son sırasında yer alan Rockets, kendi evinde konferansın iddialı ekiplerinden biri olan Suns'ı mağlup etti. Suns'ın yenilgi serisi 5 maça çıkmış oldu. Rockets tarafında Jalen Green 26 sayı, 7 ribaunt üretti ve saahanın en skoreri oldu. Jalen Green’in ardından Kevin Porter 18sayı 5 ribaunt ve Türk temsilcimiz Alperen de 10 sayı, 16 ribaunt, 2 asistlik katkıda bulundu.

Phoenix Suns’ın gözde oyuncusu Devin Booker maçta yoktu. Suns pivotu Deandre Ayton, 2. çeyrekte sakatlandı ve maça geri dönemedi.

Gecenin diğer maçlarında ise Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın evinde Sacramento Kings'i 123-103 yendiği karşılaşmada 3 sayı, 3 ribauntluk performans sergiledi.

LAKERS’TA DALGALI GİDİŞAT DEVAM EDİYOR

Los Angeles Lakers, Boston Celtics'i ağırladığı mücadelenin son 4 dakikasına 13 sayı farkla önde girmesine rağmen maç uzatmaya gitti. Lig lideri Celtics, 110-110'luk skorla maçı uzatmaya taşıdı. Ardından uzatmalara giden maçı Celtics, 122-118’lik skorla kazandı.

Celtics'in galibiyetine, 44 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle oynayan Jayson Tatum ve 25 sayı, 15 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla "double double"a imza atan Jaylen Brown büyük katkı sağladı.

Lakers ise Anthony Davis'in 37 sayı, 12 ribaunt, LeBron James'in 33 sayı, 9 ribaunt, 9 asist ve Russell Westbrook'un 20 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, 4 blokluk performansına rağmen maçı kazanamadı.

UTAH JAZZ PELİCANS’IN 7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİNİ SONLANDIRDI

Utah Jazz, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 121-100 yenerek rakibinin 7 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Jazz'da Jarred Vanderbilt 18 sayı, 14 ribaunt, 6 asist, Lauri Markkanen 19 sayı, 11 ribaunt, Nickeil Alexander-Walker 19 sayı, 6 asist ve Malik Beasley 21 sayı katkısı sağladı.

New Orleans Pelicans tarafında Zion Williamson 26 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ve Jonas Valanciunas 15 sayı, 6 ribauntluk performans sergiledi.

NBA’ de gecenin sonuçları şu şekildeydi:

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 128-111

Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 123-103

Houston Rockets-Phoenix Suns: 111-97

Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 118-122

Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 121-100

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