  • BIST 5.066,50
  • Altın 1081.821
  • Dolar 18.6186
  • Euro 19.8857
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 9 °C
»

NBA’de Alperen’den double-double

Amerikan Basketbol Ligi’nde Houston Rockets, Phoenix Suns’ı 111-97’lik skorla geçti. Rockets’ın kazandığı maçta Türk oyuncu Alperen Şengün, 10 sayı ve 16 ribauntluk performans sergiledi.
NBA’de Alperen’den double-double

Amerikan Basketbol Ligi’nde Türk oyuncumuz Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets gece sonlanan Phoenix Suns karşılaşmasını kazandı. Alperen Şengün mücadelede double-double yaptı. 

DEVİN BOOKERS’SIZ SUNS KAZANAMADI

NBA’de Batı Konferansı’nın son sırasında yer alan Rockets, kendi evinde konferansın iddialı ekiplerinden biri olan Suns'ı mağlup etti. Suns'ın yenilgi serisi 5 maça çıkmış oldu. Rockets tarafında Jalen Green 26 sayı, 7 ribaunt üretti ve saahanın en skoreri oldu. Jalen Green’in ardından Kevin Porter 18sayı 5 ribaunt ve Türk temsilcimiz Alperen de 10 sayı, 16 ribaunt, 2 asistlik katkıda bulundu.

Phoenix Suns’ın gözde oyuncusu Devin Booker maçta yoktu. Suns pivotu Deandre Ayton, 2. çeyrekte  sakatlandı ve maça geri dönemedi.

Gecenin diğer maçlarında ise Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın evinde Sacramento Kings'i 123-103 yendiği karşılaşmada 3 sayı, 3 ribauntluk performans sergiledi. 

thumbs_b_c_9129ec8a0356ade6eac54ab3ba561e59.jpg

LAKERS’TA DALGALI GİDİŞAT DEVAM EDİYOR

Los Angeles Lakers, Boston Celtics'i ağırladığı mücadelenin son 4 dakikasına 13 sayı farkla önde girmesine rağmen maç uzatmaya gitti. Lig lideri Celtics, 110-110'luk skorla maçı uzatmaya taşıdı. Ardından uzatmalara giden maçı Celtics, 122-118’lik skorla kazandı.

Celtics'in galibiyetine, 44 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle oynayan Jayson Tatum ve 25 sayı, 15 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla "double double"a imza atan Jaylen Brown büyük katkı sağladı.

Lakers ise Anthony Davis'in 37 sayı, 12 ribaunt, LeBron James'in 33 sayı, 9 ribaunt, 9 asist ve Russell Westbrook'un 20 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, 4 blokluk performansına rağmen maçı kazanamadı.

UTAH JAZZ PELİCANS’IN 7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİNİ SONLANDIRDI 

Utah Jazz, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 121-100 yenerek rakibinin 7 maçlık galibiyet serisine son verdi.
Jazz'da Jarred Vanderbilt 18 sayı, 14 ribaunt, 6 asist, Lauri Markkanen 19 sayı, 11 ribaunt, Nickeil Alexander-Walker 19 sayı, 6 asist ve Malik Beasley 21 sayı katkısı sağladı.

New Orleans Pelicans tarafında Zion Williamson 26 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ve Jonas Valanciunas 15 sayı, 6 ribauntluk performans sergiledi.

NBA’ de gecenin sonuçları şu şekildeydi:

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 128-111
Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 123-103
Houston Rockets-Phoenix Suns: 111-97
Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 118-122
Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 121-100

www.gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mehmet Büyükekşi'den flaş yabancı VAR hakemi açıklaması13 Aralık 2022 Salı 14:02
  • Yarı finalde en fazla gol atan ve en az gol yiyen iki takım karşı karşıya gelecek13 Aralık 2022 Salı 13:55
  • Sincan Belediyespor Yazgatspor 1959’u evinde mağlup etti13 Aralık 2022 Salı 13:16
  • Fransa ve Hırvatistan finale çıkarsa tarihe geçecek13 Aralık 2022 Salı 11:27
  • Bakan Kasapoğlu: Tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz12 Aralık 2022 Pazartesi 16:21
  • Başkent ekibinden genç futbolculara kitap okuma zorunluluğu12 Aralık 2022 Pazartesi 13:12
  • Kahramankazan’da Türkiye Bocce Ligi müsabakaları gerçekleştirildi11 Aralık 2022 Pazar 16:52
  • Fenerbahçe Dünya Kupası arasında 4 hazırlık maçında da galip geldi11 Aralık 2022 Pazar 13:49
  • Cristiano Ronaldo, Fas yenilgisinden sonra ağlayarak soyunma odasına gitti11 Aralık 2022 Pazar 07:14
  • Ozan Suncak kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı? PKK paylaşımı ne?06 Aralık 2022 Salı 06:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti