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NBA'de Cedi Osman 20 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Miami Heat'i 113-87 yendiği maçta milli basketbolcu Cedi Osman, 20 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaptı.
NBA'de Cedi Osman 20 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptı

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Cleveland Cavaliers, Miami Heat'i 113-87 mağlup etti.

Cavaliers'de 37 dakika oyunda kalarak maçın en fazla süre alan oyuncusu olan Cedi Osman, 20 sayı, 12 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma, 1 blok ile galibiyette başrolü oynadı.

Cleveland Cavaliers'ın all-star oyun kurucusu Darius Garland, attığı 25 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Miami Heat'te milli oyuncu Ömer Yurtseven ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

KLAY THOMPSON'DAN 41 SAYI

Batı Konferansı'nda Golden State Warriors, Houston Rockets'ı 127-120 yendi.

Warriors'ta Klay Thompson, 41 sayı, Stephen Curry ise 33 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Houston Rockets'ta ise milli basketbolcu Alperen Şengün, 23 dakika 25 saniye süre aldığı maçta 4 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma ile oynadı.

Kevin Porter'ın 33 sayısı Houston Rockets'ta mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

SONUÇLAR:

Phoenix Suns-New York Knicks: 116-95

Sacramento Kings-Detroit Pistons: 137-129

Washington Wizards-Charlotte Hornets: 106-102

Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies: 127-115

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 113-87

Houston Rockets-Golden State Warriors: 120-127

Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 97-98

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 123-92

Kaynak: Haber Kaynağı
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