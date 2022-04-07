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NBA'de Durant 'triple double' yaptı, Nets geriden gelerek kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, deplasmanda New York Knicks'i 110-98 yendi.
NBA'de Durant 'triple double' yaptı, Nets geriden gelerek kazandı

NBA'e 6 maçla devam edildi. Nets, 21 sayı geriye düştüğü maçta son çeyrekte ortaya koyduğu performansla bu sezon 42. galibiyetini elde etti.

Konuk takımın all-star oyuncusu Kevin Durant, 32 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle "triple double" yaptı. Kyrie Irving 24, Seth Curry ve Patty Mills 15'er sayıyla maçı tamamladı.

Jericho Sims'in 10 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı ev sahibi ekipte, Alec Burks 24 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Doncic'ten Pistons karşısında "double double"
Dallas Mavericks, deplasmanda Detroit Pistons'ı 131-113 yenerek bu sezon 50. galibiyetini aldı.

Mavericks'in all-star oyuncusu Luka Doncic, 26 sayı, 14 asistle "double double" yaptı. Jalen Brunson'ın 24 sayı kaydettiği mücadelede altı oyuncu çift hanelere ulaştı.

Isaiah Stewart'ın 19 sayı, 14 ribauntla oynadığı Pistons'ta ise Cade Cunningham 25 sayı üretti.

Sonuçlar
Detroit Pistons-Dallas Mavericks: 113-131

New York Knicks-Brooklyn Nets: 98-110

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 118-103

Chicago Bulls-Boston Celtics: 94-117

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 137-101

Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 113-109

Kaynak: Haber Kaynağı
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