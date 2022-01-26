  • BIST 1.965,11
  • Altın 794.23634
  • Dolar 13.5114
  • Euro 15.2605
  • Ankara -10 °C
  • İstanbul -1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -7 °C
»

NBA'de Furkan, 76ers'ın galibiyetine 13 sayılık katkı yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın 13 sayı attığı New Orleans Pelicans maçını 117-107 kazandı.
NBA'de Furkan, 76ers'ın galibiyetine 13 sayılık katkı yaptı

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. 76ers, Joel Embiid'in 42 sayı, 14 ribaunt, 4 blok, Tobias Harris'in de 33 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptığı maçta Pelicans'ı mağlup etti.

Ev sahibi 76ers'ın all-star pivotu Embiid, üst üste 4. kez 35 sayı ve 10 ribaunt barajlarını geçti. Sahaya ilk 5'te çıkan Furkan Korkmaz ise 13 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik katkıda bulundu.

Pelicans'ta Nickeil Alexander-Walker'ın 31 sayı, 5 asist ve Willy Hernangomez'in 29 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Alperen Şengün, takımı Houston Rockets'ın evinde San Antonio Spurs'e 134-104 yenildiği karşılaşmayı 14 sayı, 5 ribaunt, 3 blokla tamamladı.

Clippers, Wizards karşısında 35 sayılık farkı eritti
Washington Wizards'ın Los Angeles Clippers'ı ağırladığı mücadelede, lig tarihinin en büyük geri dönüşlerinden biri yaşandı.

Wizards'ın farkı 35 sayıya kadar çıkarmasına, son 25 saniyeye de 114-107 önde girmesine rağmen kazanan taraf, 116-115'lik skorla Clippers oldu.

Bitime 1.9 saniye kala üç sayı çizgisinin gerisinden denediği şut basket faulle sonuçlanan Clipperslı Luke Kennard, son 9 saniyeye 7 sayı sıkıştırdı.

Clippers'ın bu galibiyeti, anlık istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1996-1997 sezonundan itibaren NBA'deki 2. en büyük geri dönüş olarak kayıtlara geçti. İlk sırada, 1996'da Denver Nuggets'ı 36 sayı geriden gelip yenen Utah Jazz bulunuyor.

Clippers'ta Kennard 25 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Amir Coffey 29 sayı, 5 ribauntla oynadı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Wizards'ta ise 23 sayı, 9 ribaunt, 6 asist üreten Bradley Beal ve 19 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Kyle Kuzma öne çıktı.

Lakers, Davis'in sahalara döndüğü maçta Nets'i yendi
Los Angeles Lakers, LeBron James'in 33 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, 3 top çalmalık performansı sayesinde Brooklyn Nets deplasmanından 106-96 galip ayrıldı.

Lakers'ta Malik Monk 22 sayı, 5 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Dizindeki sakatlık nedeniyle 17 maç kaçıran Lakers'ın all-star forveti Anthony Davis, 8 sayı, 4 blokla parkelere döndü.

Nets'in all-star oyun kurucusu James Harden 33 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza attı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avustralya Açık'ta Nadal son 4'e kaldı, Krejcikova elendi25 Ocak 2022 Salı 12:29
  • Trabzonspor, 15 haftadır liderliğini sürdürüyor25 Ocak 2022 Salı 10:36
  • Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 2 yıl geçti25 Ocak 2022 Salı 09:49
  • Denizlispor’da Fatih Tekke dönemi bitti24 Ocak 2022 Pazartesi 17:12
  • De Andre Yedlin ile yollar ayrıldı!24 Ocak 2022 Pazartesi 14:56
  • Türk futbolunun teknik yüzü değişiyor24 Ocak 2022 Pazartesi 12:48
  • Trabzonspor, genç forvet Enis Destan'ı Trabzon'a getirdi24 Ocak 2022 Pazartesi 12:48
  • Philadelphia 76ers'ın galibiyetinde Furkan Korkmaz'dan 17 sayı24 Ocak 2022 Pazartesi 11:19
  • Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm24 Ocak 2022 Pazartesi 11:03
  • Antalyaspor'da galibiyet hasreti 7 maça çıktı24 Ocak 2022 Pazartesi 10:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti