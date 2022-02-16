  • BIST 2.053,14
  • Altın 806.19832
  • Dolar 13.6196
  • Euro 15.4958
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -2 °C
»

NBA'de Giannis Antetokounmpo Pacers'a karşı 50 sayı attı

Amerikan Basketbol Ligi'nde Milwaukee Bucks, yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun 50 sayı kaydettiği Indiana Pacers maçını 128-119 kazandı.
NBA'de Giannis Antetokounmpo Pacers'a karşı 50 sayı attı

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Son şampiyon Bucks, ağırladığı Pacers'ı Giannis Antetokounmpo'nun 50 sayı, 14 ribauntluk performansı sayesinde mağlup etti. Yüzde 81 saha içi isabetiyle oynayan Antetokounmpo, sezonun kendi adına en yüksek skoruna ulaştı.

Bucks'ta Khris Middleton 19 sayı, 8 asistlik katkıda bulundu. Pacers'ta ise Buddy Hield 36 sayı, Tyrese Haliburton 17 sayı, 8 asist, 4 top çalmayla mücadele etti.

Ömer'den 11, Cedi'den 6 sayı
Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, takımının sahasında Dallas Mavericks'e 107-99 yenildiği karşılaşmayı 11 sayı, 8 ribauntla tamamladı.

5 maçlık galibiyet serisi sona eren Doğu Konferansı lideri Heat'te Jimmy Butler 29 sayı, 10 ribaunt, Bam Adebayo 21 sayı, 12 ribaunt, Mavericks'te de Luka Doncic 21 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle "double double" yaptı.

Cedi Osman ise takımı Cleveland Cavaliers'ın 124-116 kaybettiği Atlanta Hawks deplasmanında 6 sayı, 2 ribaunt üretti.

Hawks'un all-star oyun kurucusu Trae Young 41 sayı, 9 asistle sahanın en etkili ismi oldu.

Celtics, 76ers'a 48 sayı fark attı
Doğu Konferansı'nın iddialı takımları Philadelphia 76ers ile Boston Celtics arasındaki mücadeleyi, 135-87'lik skorla misafir ekip Celtics kazandı.

Art arda 9. galibiyetini alan Celtics'te Jaylen Brown 29 sayı, 8 ribaunt, Jayson Tatum 28 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle oynadı.

Maçı 19 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle tamamlayan Joel Embiid, yalnızca 2 oyuncunun çift haneli skor ürettiği 76ers'ı ayakta tutmaya çalıştı. Furkan Korkmaz ise 6 sayı, 4 ribauntla mücadele etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cüneyt Çakır, Leipzig-Real Sociedad maçını yönetecek15 Şubat 2022 Salı 14:41
  • Cüneyt Çakır, Leipzig-Real Sociedad maçını yönetecek15 Şubat 2022 Salı 13:22
  • Fenerbahçe-Slavia Prag maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek15 Şubat 2022 Salı 12:57
  • Trabzonspor'un hücum oyuncuları durdurulamıyor15 Şubat 2022 Salı 12:20
  • Beşiktaş'ın son anlardaki kaybı büyük15 Şubat 2022 Salı 12:19
  • Lucescu'nun gündeminde Ukrayna-Rusya gerilimi yok15 Şubat 2022 Salı 12:19
  • NBA'de Bulls, Spurs'ü DeRozan'ın 40 sayısıyla yendi15 Şubat 2022 Salı 10:48
  • Aşıyla ilgili tutumunu değiştirmeyen Djokovic turnuvalara katılamamaktan korkmuyor15 Şubat 2022 Salı 10:47
  • Formula 1'de sprint yarışlarına bu sezon da devam edilecek15 Şubat 2022 Salı 09:07
  • CAS'tan doping tespit edilen Rus patenci Valieva'nın olimpiyatlarda yarışmasına onay14 Şubat 2022 Pazartesi 14:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti