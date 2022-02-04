NBA'de Golden State Warriors'tan üst üste 8. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, konuk ettiği Sacramento Kings'i 126-114 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Warriors, Kings karşısında kazanarak üst üste 8. olmak üzere 40. galibiyetine ulaştı.

Yedi oyuncunun çift haneli sayı ürettiği Warriors'ta Klay Thompson 23 sayı, 7 asist, Stephen Curry 20 sayı, 7 asist, Jonathan Kuminga 18 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Sezonun 35. yenilgisini yaşayan Kings'te Davion Mitchell 26, Harrison Barnes 25, Maurice Harkless 18 sayı kaydetti.

Hawks, Suns'ın serisini bitirdi

Atlanta Hawks, evinde Phoenix Suns'ı 124-115 mağlup ederek rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren (25 galibiyet, 26 mağlubiyet) Hawks'ta Trae Young, 43 sayı, 5 asistle yıldızlaştı. Kevin Huerter ve John Collins 19'ar sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Batı Konferansı lideri (41 galibiyet, 10 mağlubiyet) Suns'ta Devin Booker, 32 sayıyla en skorer isim oldu. Mikal Bridges 24 sayı, 8 ribaunt, Chris Paul 18 sayı, 12 asistle mücadele etti.

Sonuçlar

San Antonio Spurs-Miami Heat: 95-112

Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves: 117-128

Toronto Raptors-Chicago Bulls: 127-120 (Uzatmada)

Atlanta Hawks-Phoenix Suns: 124-115

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 126-114

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 111-110