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NBA'de Heat galibiyet serisini 6 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde oynanan maçta Miami Heat, sahasında Atlanta Hawks'ı 113-109 mağlup etti.
NBA'de Heat galibiyet serisini 6 maça çıkardı

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Heat, konuk ettiği Hawks'ı 4 sayı farkla yenerek üst üste 6, bu sezon ise 53. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte Bam Adebayo 24, Jimmy Butler 20 sayı üretirken, Tyler Herro 15 sayı, 9 asistle "double double"ı kılpayı kaçırdı.

Hawks'ta Trae Young'ın 35 sayı, 8 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı. Clint Capela 17 sayı, 14 ribauntla "double double" yaparken, Bogdan Bogdanovic 25 sayı kaydetti.

Alperen Şengün'ün 17 sayısı yetmedi
Toronto Raptors, sahasında ağırladığı Houston Rockets'ı 117-115 yenerek bu sezon 48. galibiyetine uzandı.

Raptors'ta Pascal Siakam 29 sayı, 12 ribaunt, 7 asistle galibiyetin mimarı oldu. Gary Trent 26, Scottie Barnes 16 sayı üretti.

Kevin Porter'ın 35 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı Rockets'ta 33 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün, 17 sayı, 2 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers ise deplasmanda Brooklyn Nets'e 118-107 mağlup oldu. Cedi Osman, 9 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle salondan ayrıldı.

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