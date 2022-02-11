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NBA'de James Harden takasla Philadelphia 76ers'ta

Amerikan Basketbol Ligi'nde takas döneminin son gününde Brooklyn Nets'in all-star oyuncusu James Harden, Philadelphia 76ers'a gitti.
NBA'de James Harden takasla Philadelphia 76ers'ta

Organizasyonun internet sitesinde yer alan habere göre, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın da formasını giydiği Philadelphia 76ers, takasla James Harden ve Paul Millsap'ı kadrosuna kattı.

Brooklyn Nets ise takasta Ben Simmons, Seth Curry ve Andre Drummond ile biri korumalı iki ilk tur draft hakkı kazandı.

Geçen sezon Houston Rockets'tan Brooklyn Nets'e transfer olan 32 yaşındaki Harden, bu sezon 22.5 sayı, 8 ribaunt ve 10.2 asist ortalamasıyla oynadı.

Kariyerinde 10 kez all-star seçilen Harden, ABD Milli Takımı'nın şampiyonluğa ulaştığı 2012 Londra Olimpiyatları ve 2014 FIBA Dünya Kupası'nda da kadroda yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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