NBA’de Jokic sezon rekorunu kırdı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Denver Nuggets, Washington Wizards’ı 141-128 mağlup etti. Denver Nuggets’da Nikola Jokic’in 43 sayılık performansı dikkat çekti. Jokic attığı 43 sayı ile sezon rekorunu kırdı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde Batı Konferansı ekiplerinden Denver Nuggets, Nikola Jokic'in 43 sayılık performansıyla Washington Wizards'ı 141-128 yenmeyi başardı.

NBA oynanan 10 karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı ekiplerinin karşı karşıya geldiği mücadelede Denver Nuggets, Washington Wizards'ı 141-128 mağlup etti. Nuggets'te Nikola Jokic, 43 sayı, 14 ribaunt ve 8 asistle "double-double" performansı sergiledi.

Nuggets'ın galibiyetine Bones Hyland 23 sayı ve Aaron Gordon 22 sayı ile katkı sağladı. Washington Wizards tarafında ise Kyle Kuzma 24, Will Barton ise 22 sayılık performans sergiledi.

DONOVAN MİTCHELL’DAN DALLAS’A 34 SAYI

Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers deplasmanda Dallas Mavericks'i 105-90’lık skorla yendi. Mücadelede Donovan Mitchell’ın attığı 34 sayı galibiyette büyük rol oynadı. Temsilcimiz Cedi Osman mücadelede forma şansı bulamadı. Dallas Mavericks'te Luka Doncic 30 sayı attı.

CURRY SOL OMZUNDAN SAKATLANDI

Golden State Warriors, Indiana Pacers deplasmanından 125-119 mağlup ayrıldı. Oynanan maçta Warriors'ta Stephen Curry sol omzundaki sakatlık nedeniyle maçı bitiremedi. Curry oynadığı süre boyunca 38 sayılık performans sergiledi. Curry, sergilediği bu performansla maçın en skoreri olmayı başardı. İndiana Pacers’ın aldığı galibiyette Tyrese Haliburton 29 sayı, Bennedict Mathurin 24 sayı attı.

NBA’de Sonuçlar:

Indiana Pacers-Golden State Warriors: 125-119

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 134-141

Chicago Bulls-New York Knicks: 120-128

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 135-124

Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 99-88

Toronto Raptors-Sacramento Kings: 123-124

Oklahoma City Thunder-Miami Heat: 108-110

Denver Nuggets-Washington Wizards: 141-128

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 112-128

Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 90-105

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