NBA’de Jokic sezon rekorunu kırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde Batı Konferansı ekiplerinden Denver Nuggets, Nikola Jokic'in 43 sayılık performansıyla Washington Wizards'ı 141-128 yenmeyi başardı.
NBA oynanan 10 karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı ekiplerinin karşı karşıya geldiği mücadelede Denver Nuggets, Washington Wizards'ı 141-128 mağlup etti. Nuggets'te Nikola Jokic, 43 sayı, 14 ribaunt ve 8 asistle "double-double" performansı sergiledi.
Nuggets'ın galibiyetine Bones Hyland 23 sayı ve Aaron Gordon 22 sayı ile katkı sağladı. Washington Wizards tarafında ise Kyle Kuzma 24, Will Barton ise 22 sayılık performans sergiledi.
DONOVAN MİTCHELL’DAN DALLAS’A 34 SAYI
Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers deplasmanda Dallas Mavericks'i 105-90’lık skorla yendi. Mücadelede Donovan Mitchell’ın attığı 34 sayı galibiyette büyük rol oynadı. Temsilcimiz Cedi Osman mücadelede forma şansı bulamadı. Dallas Mavericks'te Luka Doncic 30 sayı attı.
CURRY SOL OMZUNDAN SAKATLANDI
Golden State Warriors, Indiana Pacers deplasmanından 125-119 mağlup ayrıldı. Oynanan maçta Warriors'ta Stephen Curry sol omzundaki sakatlık nedeniyle maçı bitiremedi. Curry oynadığı süre boyunca 38 sayılık performans sergiledi. Curry, sergilediği bu performansla maçın en skoreri olmayı başardı. İndiana Pacers’ın aldığı galibiyette Tyrese Haliburton 29 sayı, Bennedict Mathurin 24 sayı attı.
NBA’de Sonuçlar:
Indiana Pacers-Golden State Warriors: 125-119
Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 134-141
Chicago Bulls-New York Knicks: 120-128
Orlando Magic-Atlanta Hawks: 135-124
Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 99-88
Toronto Raptors-Sacramento Kings: 123-124
Oklahoma City Thunder-Miami Heat: 108-110
Denver Nuggets-Washington Wizards: 141-128
San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 112-128
Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 90-105
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