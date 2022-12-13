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NBA’de lider konumda olan Celtics art arda iki kez kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) lider konumda olan Celtics ikinci kez kaybetti. Los Angeles Clippers, Boston Celtics’i 113-93 skorla yendi.
NBA’de lider konumda olan Celtics art arda iki kez kaybetti

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Celtics, Golden State Warriors'tan sonra Clippers'a da mağlup oldu. Ev sahibi Clippers'ı galibiyete, yüzde 83,3 saha içi isabetiyle 25 sayı, 9 ribaunt, 6 asist üreten Kawhi Leonard ve 26 sayı, 6 ribauntla oynayan Paul George taşıdı.

Son 6 maçının 3'ünü kaybeden Celtics'te Jayson Tatum 20 sayı, 11 ribaunt, Jaylen Brown 21 sayı ve Malcolm Brogdon 18 sayı, 6 asistle oynadı.

GRİZZLİES VE NETS FORMDA

Ligde son haftaların formda takımları Memphis Grizzlies ve Brooklyn Nets, son 10 maçlarında 8. galibiyetlerini aldı. Sahasında oynadığı Atlanta Hawks karşılaşmasını 128-103 kazanan Memphis Grizzlies, üst üste 6'ncı, deplasmanda Washington Wizards'ı 112-100 yenen Brooklyn Nets ise peş peşe 4. Galibiyetini aldı.

Nets'te ise Kevin Durant 30 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve Kyrie Irving 24 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle boy gösterdi.

MAÇ SONUÇLARI

Indiana Pacers-Miami Heat: 82-87

Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 113-93

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 121-114

Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 128-103

San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers: 112-111

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 133-112

Washington Wizards-Brooklyn Nets: 100-112

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