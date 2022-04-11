  • BIST 2.433,02
  • Altın 925.49
  • Dolar 14.7271
  • Euro 16.0715
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 16 °C
»

NBA'de normal sezon maçları sona erdi

Cleveland Cavalierslı Cedi Osman 15 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, Houston Rockets'ta Alperen Şengün 9 sayı, 6 ribaunt, 8 asist, Miami Heat'te Ömer Faruk Yurtseven 7 sayı, 10 ribaunt, Philadelphia 76erslı Furkan Korkmaz 9 sayı, 3 ribaunt, 4 asist üretti.
NBA'de normal sezon maçları sona erdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 82 maçlık normal sezon sona erdi.

NBA'deki 30 takımın tamamı, play-in ve play-off mücadelesi öncesi 2022 normal sezonunun son maçları için parkeye çıktı.

Play-in oynama hakkı kazanan milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında son şampiyon Milwaukee Bucks'ı 133-115 mağlup etti.

Sezonu 44 galibiyet, 38 mağlubiyetle noktalayan Cavaliers'ta Kevin Love 32, Lauri Markkanen 23 sayı kaydetti. Cedi Osman ise 15 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla oynadı.

Yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo'nun forma giymediği maçta Bucks adına Sandro Mamukelashvili 28, Thanasis Antetokounmpo 27 ve Jordan Nwora 24 sayı attı. Play-off'u önceden garantileyen Bucks, sezonu 51 galibiyet, 31 mağlubiyetle tamamladı.

Alperen Şengün'den 9 sayı, 6 ribaunt, 8 asist
Atlanta Hawks, milli oyuncu Alperen Şengün'ün görev aldığı Houston Rockets'ı deplasmanda 130-114 yendi.

Play-in oynayacak Hawks'ta (43 galibiyet, 39 mağlubiyet) Trae Young 28, Danilo Gallinari 26 ve De'Andre Hunter 22 sayıyla galibiyette ön plana çıktı.

Sezonu Batı Konferansı'nın son sırasında bitiren (20 galibiyet, 62 mağlubiyet) Rockets'ta Jalen Green 41, Kevin Porter Jr 26 sayı buldu. İlk 5'te başlayan Alperen Şengün ise 9 sayı, 6 ribaunt, 8 asist 1 blok üretti.

Ömer Faruk Yurtseven'den 7 sayı, 10 ribaunt
Doğu Konferansı takımlarının maçında son sıradaki Orlando Magic, lider Miami Heat'i 125-111'lik skorla geçti.

Ev sahibi Magic'te (22 galibiyet, 60 mağlubiyet) Mo Bamba ve RJ Hampton 21'er sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Jimmy Butler, Bam Adebayo, Kyle Lowry, Tyler Herro gibi as oyunculara görev verilmeyen maçta Victor Oladipo'nun 40, Javonte Smart'ın 20 sayısı Heat'in mağlubiyetini önleyemedi. 53 galibiyet, 29 mağlubiyetle sezonu noktalayan Heat'te milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise ilk 5'te görev aldı ve 7 sayı, 10 ribaunt, birer asist, top çalma ve blokluk performans ortaya koydu.

Furkan Korkmaz 9 sayı üretti
Play-off'u önceki maçlarda garantileyen (51 galibiyet, 31 mağlubiyet) milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın mücadele ettiği Philadelphia 76ers, normal sezonu 118-106'lık Detroit Pistons galibiyetiyle bitirdi.

Joel Embiid ve James Harden gibi yıldızların oynamadığı maçta Shake Milton 30, Paul Reed ve Tyrese Maxey 25'er sayıyla ev sahibi 76ers'ın galibiyetine katkı sağladı. Furkan Korkmaz ise 9 sayı, 3 ribaunt, 4 asist, 1 blokluk performans sergiledi.

Doğu Konferansı 14'üncüsü Pistons'ta (23 galibiyet, 59 mağlubiyet) Luka Garza'nın 20, Isaiah Livers'ın 14 sayısı yeterli olmadı.

Sonuçlar
Houston Rockets-Atlanta Hawks: 114-130

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 133-115

Charlotte Hornets-Washington Wizards: 124-108

Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 134-126

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 118-106

Orlando Magic-Miami Heat: 125-111

New York Knicks-Toronto Raptors: 105-94

Memphis Grizzlies-Boston Celtics: 110-139

Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 120-124

Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 80-111

Phoenix Suns-Sacramento Kings: 109-116

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 107-128

Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 138-88

Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 141-146 (Uzatmada)

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 130-120

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzonspor, 23 haftadır liderliğini sürdürüyor11 Nisan 2022 Pazartesi 10:56
  • Kocaelispor taraftarları tesisi bastı, takım ve yönetim aleyhine sloganlar attı11 Nisan 2022 Pazartesi 09:41
  • Genç milli yüzücüler Slovenya'da 2'si altın 5 madalya daha kazandı11 Nisan 2022 Pazartesi 09:32
  • Derbide gülen taraf Fenerbahçe11 Nisan 2022 Pazartesi 09:31
  • Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci yarışında üçüncü oldu10 Nisan 2022 Pazar 16:14
  • Yeni Malatyaspor Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu10 Nisan 2022 Pazar 15:53
  • Avrupa üçüncüsü milli boksör Mehmet Han Çınar'ın hedefleri büyük10 Nisan 2022 Pazar 14:23
  • Avrupa şampiyonu güreşçi Murat Fırat, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti10 Nisan 2022 Pazar 14:22
  • Milli atlet Ramazan Özdemir uluslararası şampiyonalarda madalya hedefi için koşacak10 Nisan 2022 Pazar 14:22
  • Genç bir taraftarın telefonunu kıran Ronaldo, özür diledi10 Nisan 2022 Pazar 13:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti