NBA'de Ömer Faruk Yurtseven 'double-double' yaptı, Miami Heat kazandı

Hawks deplasmanında 115-91 kazanan Heat'te 13 sayı, 10 ribauntla oynayan milli basketbolcu, üst üste 12 maç çift haneli ribaunt istatistiğine ulaştı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in "double-double" yaptığı maçta Atlanta Hawks'ı 115-91 yendi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Hawks deplasmanında 13 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, 1 blokla oynayan Ömer Faruk Yurtseven, Heat'in galibiyetinde pay sahibi oldu.

İlk 5'te başlayan ve yaklaşık 29 dakika görev yapan milli basketbolcu, üst üste 12 maçta çift haneli ribaunt istatistiğine ulaşmayı başardı.

Art arda 3, bu sezon 26 galibiyete ulaşan Doğu Konferansı üçüncüsü Heat'te Tyler Herro 21 sayı, 11 asist, 9 ribaunt, Caleb Martin 18 sayı, 10 ribaunt üretti.

Hawks'ta John Collins'in 16, Bogdan Bogdanovic, Trae Young ve De'Andre Hunter'ın 15'er sayısı sezonun 23. mağlubiyetini engelleyemedi.

Furkan Korkmaz'ın 14 sayısı 76ers'a yetmedi

Charlotte Hornets, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın görev yaptığı Philadelphia 76ers'ı 109-98 yendi.

Peş peşe 4. olmak üzere 23. galibiyetini elde eden Hornets'ta Gordon Hayward 30 sayı, 7 asist, 4 ribaunt, Terry Rozier 22 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Miles Bridges 21 sayı, 8 ribauntluk performans sergiledi.

Yedi maçlık galibiyet serisi sona eren ev sahibi 76ers'ta Joel Embiid'in 31 sayı, 6 ribaunt, Tobias Harris'in 17 sayı, 8 ribauntluk katkıları sezonun 17. yenilgisini önleyemedi. Furkan Korkmaz ise yaklaşık 27 dakika süre aldığı mücadeleyi 14 sayı, 1 asistle tamamladı.

Cedi Osman'dan 8 sayı

Milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Utah Jazz deplasmanında 111-91 galip geldi.

Sezonun 24. galibiyetini alan Cavaliers'ta Darius Garland 11 sayı, 10 ribaunt, 15 asistle kariyerinin ilk "triple-double" performansına imza attı. Lamar Stevens 23 sayı, 7 ribaunt, Lauri Markkanen 20 sayı, 6 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Cedi Osman ise 31 dakikaya yakın sahada kaldığı müsabakada 8 sayı, 1 ribaunt, 2 top çalmayla mücadele etti.

Üst üste 4 olmak üzere toplamda 14. maçını kaybeden Jazz'da Jordan Clarkson 22, Eric Paschall 18, Donovan Mitchell 17 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Boston Celtics: 100-119

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 98-109

Washington Wizards-Orlando Magic: 112-106

Atlanta Hawks-Miami Heat: 91-115

New York Knicks-Dallas Mavericks: 108-85

San Antonio Spurs-Houston Rockets: 124-128

Utah Jazz-Cleveland Cavaliers: 91-111

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 112-138

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 125-116