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NBA'de Phoenix Suns galibiyet serisini 6 maça taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde Phoenix Suns, Indiana Pacers'ı 113-103 yenerek üst üste 6. kez sahadan galip ayrıldı.
NBA'de Phoenix Suns galibiyet serisini 6 maça taşıdı

NBA'e 3 maçla devam edildi. Sezonun formda ekiplerinden Batı Konferansı lideri Suns, 36. galibiyetine konuk ettiği Pacers'ı 10 sayı farkla geçerek ulaştı.

Bu sezon sadece 9 maçta kaybeden Suns'ta Mikal Bridges 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Bismack Biyombo 21 sayı, 13 ribaunt, Chris Paul 18 sayı, 16 asist, JaVale McGee ise 13 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptı.

Sezonun 30. mağlubiyetini alan Pacers'ta Chris Duarte ve Lance Stephenson 17 sayı, Goga Bitadze 16 sayı, 11 ribaunt, Jeremy Lamb ise 14 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

Cedi Osman'dan 10 sayı
Cleveland Cavaliers, sezonun 28. galibiyetine, ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı 94-87 mağlup ederek ulaştı.

Doğu Konferansı'nda 5. sırada yer alan Cavaliers'ta Darius Garland 23 sayı, 11 asist, Evan Mobley 15 sayı, 17 ribaunt, Jarrett Allen da 14 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı. Karşılaşmada 18 dakika 49 saniye süre bulan milli oyuncu Cedi Osman ise 10 sayı, 1'er asist ve ribauntla oynadı.

Üst üste 5. kez kaybeden 32 mağlubiyetli Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 29 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistlik performansı, galibiyet için yeterli olmadı.

Çekişmeli maçta kazanan Milwaukee Bucks
Çekişmeli geçen mücadelede Milwaukee Bucks, konuk ettiği Sacramento Kings karşısında sahadan 133-127'lik skorla galip ayrıldı.

Sezonun 30. galibiyetine ulaşan Bucks'ta Khris Middleton 34 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Jrue Holiday 26, Donte DiVincenzo 20, George Hill 17, Pat Connaughton da 15 sayıyla maçı tamamladı.

Bu sezon 30. kez kaybeden 18 galibiyetli Kings'te Harrison Baynes 29 sayıyla takımının en skoreri olurken, Tyrese Haliburton 24 sayı, 12 asist, 6 ribaunt, Terence Davis 22 sayı, 7 ribaunt, Richaun Holmes ise 17 sayı ve 7 ribauntla mücadele etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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