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NBA'de Phoenix Suns üst üste 9. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) lideri Phoenix Suns, deplasmanda Golden State Warriors'ı 107-103 yendi.
NBA'de Phoenix Suns üst üste 9. galibiyetini aldı

NBA'e 11 maçla devam edildi. Suns, Devin Booker ve Mikal Bridges'ın 22'şer sayıyla öne çıktığı karşılaşmada Warriors'ı mağlup ederek üst üste 9, bu sezon 62. galibiyetini aldı.

Suns'ta Deandre Ayton 16 sayı, 16 ribaunt, Chris Paul 15 sayı, 8 asist kaydetti.

Jordan Poole'un 38 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik performansı, Warriors'ın peş peşe 4. olmak üzere 29. yenilgisini önleyemedi.

Heat deplasmanda Celtics'i geçti
Miami Heat, Boston Celtics'e konuk olduğu mücadeleyi 106-98 kazandı.

Sezonun 49. galibiyetini alan Doğu Konferansı lideri Heat'te Jimmy Butler 24, Kyle Lowry 23, Bam Adebayo 17 sayı kaydetti.

Celtics'te Jaylen Brown'ın 28, Jayson Tatum'ın 23 sayısı, sezonun 30. mağlubiyetini engelleyemedi.

Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks: 112-120

Indiana Pacers-Denver Nuggets: 118-125

Washington Wizards-Orlando Magic: 127-110

Boston Celtics-Miami Heat: 98-106

Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 125-102

New York Knicks-Charlotte Hornets: 114-125

Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks: 118-136

Houston Rockets-Sacramento Kings: 118-121

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 111-112

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 107-117

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 103-107

Kaynak: Haber Kaynağı
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