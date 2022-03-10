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NBA'de play-off'a kalan ilk takım Phoenix Suns oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, deplasmanda Miami Heat'i 111-90 yenerek bu sezon play-off'a kalmaya garantileyen ilk takım oldu.
NBA'de play-off'a kalan ilk takım Phoenix Suns oldu

NBA'e 12 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Heat'i 21 sayı farkla yenen Batı Konferansı lideri Suns, sezonun 53. galibiyetine imza atarak play-off oynamaya hak kazandı.

Suns'ta Devin Booker 23 sayı, 9 asist ve 8 ribaunt, Mikal Bridges 21 sayı ve 9 ribauntla takımın skor yükünü çekerken, Deandre Ayton 19 sayı ve 10 ribaunt, JaVale McGee 11 sayı ve 15 ribaunt, Cameron Payne 11 sayı ve 10 asistle double-double yaptı.

Bu sezon 23. kez kaybeden 44 galibiyetli Heat'te Duncan Robinson 22 sayı, Bam Adebayo 17 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Tyler Herro 17 sayı, 4 dakika süre alan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise 7 sayı, 3 ribaunt ve 1 asist üretti.

Alperen Şengün, kariyer rekorlarıyla galibiyette başrolü oynadı
Batı Konferansı temsilcilerinin normal süresi 120-120 eşitlikle sona eren mücadelesinde Houston Rockets, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı uzatma sonunda 139-130 mağlup etti.

Bu sezon 17. kez kazanan Rockets'ta karşılaşmaya ilk 5'te başlayarak yaklaşık 40 dakika sahada kalan Alperen Şengün ise 21 sayı, 14 ribaunt, 2'şer asist, top çalma ve blokla kariyerinin en iyi maçını çıkardı. Milli oyuncu, bir maçta en fazla süre alma, sayı atma ve ribaunt alma rekorlarını bu müsabakada kırdı. Jalen Green 32 sayı, Josh Christopher 21 sayı ve 6 ribaunt, Kenyon Martin 17 sayı ve 11 ribaunt, Eric Gordon 15 sayıyla skora katkı sağladı.

Bu sezon 37. kez kaybederek play-off'a kalma olasılığını zora sokan Lakers'ta Russell Westbrook 30 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle takımının en skorer ismi oldu. LeBron James 23 sayı, 14 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaparken, Malik Monk 20 sayı ve 6 ribaunt, Austin Reaves 17, D.J. Augustin 16 sayı, Carmelo Anthony 13 sayı ve 6 ribauntla oynadı.

Giannis Antetokounmpo'dan 43 sayı
NBA'in son şampiyonu Milwaukee Bucks, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 124-115'lik skorla geçerek sezonun 42. galibiyetine uzandı.

Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 43 sayı, 12 ribaunt ve 5 asist, Bobby Portis 23 sayı ve 15 ribaunt, Khris Middleton 23 sayı ve 8 asistle takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Sezonun 34. mağlubiyetini alan Hawks'ta Trae Young 27 sayı ve 11 asist, De'Andre Hunter 17, Kevin Huerter 16 sayı, Danilo Gallinari 14 sayı ve 6 ribaunt, Onyeka Okongwu ise 13 sayı ve 5 ribauntla mücadele etti.

Sonuçlar
Detroit Pistons-Chicago Bulls: 108-114

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 101-115

Miami Heat-Phoenix Suns: 90-111

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 124-115

Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 139-130 (uzatmada)

New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 102-108

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 132-102

San Antonio Spurs-Toronto Raptors: 104-119

Dallas Mavericks-New York Knicks: 77-107

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 100-106

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 123-85

Los Angeles Clippers-Washington Wizards: 115-109

Kaynak: Haber Kaynağı
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