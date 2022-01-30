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NBA'de Raptors, Heat'i uzatmada yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors, üç uzatmaya giden Miami Heat maçını 124-120 kazandı.
NBA'de Raptors, Heat'i uzatmada yendi

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Heat'in Raptors'ı ağırladığı mücadelede büyük çekişme yaşandı. Normal süresi 100-100, ilk uzatma bölümü 105-105, ikinci uzatma periyodu ise 114-114 biten maçın galibi, misafir ekip Raptors oldu.

5 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Raptors'ta, Gary Trent 33 sayıyla oynadı. Pascal Siakam 21 sayı, 13 ribaunt, Ogugua Anunoby 20 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

Ev sahibi ekipte Jimmy Butler'ın 37 sayı, 14 ribaunt, 10 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı. Bam Adebayo 14 sayı, 16 ribauntla "double double" yapan bir diğer oyuncu oldu.

Furkanlı Sixers, galibiyet serisini 4 maça çıkardı
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Sacramento Kings'i 103-101 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

Joel Embiid'in 36 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle oynadığı Sixers'ta, Tobias Harris 16 sayı, 8 ribaunt, Tyrese Maxey 13 sayı, 7 asistle maçı tamamladı. 17 dakika süre alan Furkan Korkmaz, 5 sayı, 1 ribaunt, 1 asist ve 3 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.

Konuk ekipte Tyrese Haliburton, 38 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Harrison Barnes 16, Davion Mitchell 15 sayı kaydetti.

Sonuçlar
New Orleans Pelican-Boston Celtics: 97-107

Dallas Mavericks-Indiana Pacers: 132-105

Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 103-101

Memphis Grizzlies-Washington Wizards: 115-95

Miami Heat-Toronto Raptors: 120-124 (uzatmada)

Golden State Warriors-Brooklyn Net: 110-106

Kaynak: Haber Kaynağı
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