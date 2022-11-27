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NBA'de Rockets Alperen'in çok yönlü oyunuyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 21 sayı, 19 ribaunt, 7 asist, 3 top çalma, 2 blokla oynadığı Oklahoma City Thunder maçını 118-105 kazandı.
NBA'de Rockets Alperen'in çok yönlü oyunuyla kazandı

NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nın son sırasındaki Rockets, konuk ettiği Thunder'ı yenerek bu sezon ilk defa üst üste galibiyet aldı.

Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 19 ribauntla kariyer rekorunu kırmasının yanı sıra, 21 sayı, 7 asist, 3 top çalma ve 2 blokla da istatistik kağıdını doldurdu. Jalen Green de 28 sayı, 9 asistle Alperen'e eşlik etti.

Thunder cephesindeyse Shai Gilgeous-Alexander 32 sayıyla sahanın en skoreri oldu.

SUNS PEŞ PEŞE 4. GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ

Batı Konferansı lideri Phoenix Suns, seyircisi önünde oynadığı Utah Jazz mücadelesinden 113-112 galip ayrıldı.

Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Suns'ta Deandre Ayton 29 sayı, 21 ribaunt, Devin Booker da 27 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle "double double" yaptı.

Art arda 4. mağlubiyetini yaşayan Jazz'da Jordan Clarkson 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Collin Sexton 20 sayı, 5 asist ve Lauri Markkanen 15 sayı, 10 ribaunt üretti.

SONUÇLAR

Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 105-100

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 138-143

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 118-105

Phoenix Suns-Utah Jazz: 113-112

Kaynak: Haber Kaynağı
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