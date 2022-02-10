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NBA'de Thunder'ı yenen Raptors, galibiyet serisini 7 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Toronto Raptors, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 117-98 mağlup etti.
NBA'de Thunder'ı yenen Raptors, galibiyet serisini 7 maça çıkardı

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Raptors, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Thunder'ı 19 sayı farkla yenerek üst üste 7. galibiyetini elde etti.

Konuk ekipte Pascal Siakam 27 sayı, 16 ribaunt, Ogugua Anunoby 15 sayı, 10 ribauntluk performanslarıyla takımını sırtladı. Fred VanVleet, 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Theo Maledon ve Aleksej Pokusevski'nin 18'er sayıyla oynadığı ev sahibi takımda, Luguentz Dort 15 sayı kaydetti.

Warriors'ı Jazz durdurdu
Sahasında Golden State Warriors'ı 111-85 yenen Utah Jazz, rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Jazz'da Bojan Bogdanovic 23 sayı, 6 ribaunt, Donovan Mitchell 14 sayı, 10 ribaunt, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Stephen Curry'nin 16 sayı, 7 ribaunt, 2 asistlik performans sergilediği Warriors'ta, Jordan Poole 18, Andrew Wiggins 13 sayı kaydetti.

Gecenin diğer mücadelesinde milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers sahasında San Antonio Spurs'ü 105-92 mağlup etti. Cavaliers'ta Evan Mobley 18 sayı, 12 ribaunt, Jarrett Allen 15 sayı, 14 ribauntla "double double" yaparken, Cedi Osman 8 sayılık katkı sağladı.

Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs: 105-92

Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 109-121

Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 98-117

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 107-105

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 132-119

Utah Jazz-Golden State Warriors: 111-85

Kaynak: Haber Kaynağı
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