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NBA'deki Türk oyuncular Furkan ve Cedi karşılaştıkları maç öncesi dostluk pozu verdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Philadelphia 76ers'a 93-103 mağlup olduğu maçın öncesinde Türk oyuncular Cedi Osman ve Furkan Korkmaz bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.
NBA'deki Türk oyuncular Furkan ve Cedi karşılaştıkları maç öncesi dostluk pozu verdi

Cavaliers'ın Türk forveti Cedi Osman'la ev sahibi 76ers'li Furkan Korkmaz karşılaştıkları maç öncesi bir araya gelerek AA foto muhabirine dostluk pozu verdi.

Wells Fargo Center'da oynanan maçı seyredenler arasında bulunan New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de Türk bayrağı açarak Osman ve Korkmaz'ı selamladı.

Özgür ile birlikte bazı Konsolosluk çalışanları ve Türk vatandaşları da Türk basketbolcular için tezahürat yaparak destek verdi.

Bir gün önce deplasmanda Indiana Pacers'ı 120-113 mağlup eden Cedili Cavaliers bir sonraki maçında salı günü Atlanta Hawks'a konuk olacakken, Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers aynı gün deplasmanda Boston Celtics'in karşısına çıkacak.

Furkan Korkmazlı Sixers, Cedi Osmanlı Cavaliers'ı yendi
NBA'e 11 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Sixers, sezonun 34. galibiyetini Cedi Osman'ın takımı Cavaliers'ı 10 sayı farkla yenerek elde etti.

Ev sahibi ekipte 40 sayı, 14 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Joel Embiid, galibiyette önemli rol oynadı. Tyrese Maxey'in 16 sayı attığı mücadelede 17 dakika süre alan Furkan Korkmaz, 9 sayı, 2 ribaunt, 1 blokla maçı tamamladı.

Konuk takımda Darius Garland 27 sayı, 4 ribauntla en skorer isim oldu. 25 dakika süre alan Cedi Osman, 12 sayı, 3 ribaunt, 4 asistlik performans sergiledi.

Lakers, deplasmanda Warriors'ı geçemedi
Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde Golden State Warriors, sahasında Los Angeles Lakers'ı 117-115 yenerek bu sezon 42. galibiyetine uzandı.

Klay Thompson'ın 33 sayı, 5 ribauntla oynadığı Warriors'ta, Stephen Curry 24 sayı, 5 ribaunt, 8 asist, Andrew Wiggins 19 sayı, 5 ribaunt, Jonathan Kuminga da 18 sayı, 9 ribauntla galibiyete katkı verdi.

Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Lakers'ta ise LeBron James'in 26 sayı, 15 ribaunt, 8 asistlik performansı kazanmaya yetmedi. Russell Westbrook 19 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Talen Horton-Tucker 17 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, Anthony Davis de 16 sayı, 7 ribaunt, 4 asistle mücadeleyi tamamladı.

Sonuçlar
Portland Trail Blazers-New York Knicks: 112-103

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 114-124

Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies: 118-125

Washington Wizards-Sacramento Kings: 110-123

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 103-93

Toronto Raptors-Denver Nuggets: 109-110

Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 106-101

Miami Heat-Brooklyn Nets: 115-111

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 97-99

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 117-115

Phoenix Suns-Orlando Magic: 132-105

Kaynak: Haber Kaynağı
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