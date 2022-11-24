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Nebati: Piyasa faizlerinin de tek haneye inmesini bekliyoruz

Merkez Bankası'nın faizi tek haneye çekmesi sonrasında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de tek haneye inmesini beklediklerini açıkladı.
Nebati: Piyasa faizlerinin de tek haneye inmesini bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası'nın faizi iki yıl sonra tek haneye indirmesi sonrası açıklama yaptı.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de benzer biçimde tek haneli seviyelere inmesini bekliyoruz" dedi.

Bakan Nebati şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve perspektif doğrultusunda ülkemizin gerçekleriyle uyumlu biçimde şekillenen ekonomi politikaları sayesinde politika faizi 2 yıl aradan sonra tekrar tek haneye gerilemiştir.

"POLİTİKA-KREDİ FAİZİ MAKASI KAPANIYOR"

Türkiye Ekonomi Modelimiz kapsamında uygulamaya aldığımız politikaların ve yakın dönemde kurumlarımızın koordineli bir şekilde almış olduğu tedbirlerin katkısıyla politika-kredi faizi makası kademeli biçimde kapanıyor.

Bu sayede önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de benzer biçimde tek haneli seviyelere inmesini bekliyoruz.

Böylece, tüm dünyada resesyon endişelerinin arttığı bir dönemde Türkiye ekonomisi yoluna güçlü bir şekilde devam edecek; Türkiye ekonomisi Model’in sacayakları üzerinde yükselmesini sürdürecektir."

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