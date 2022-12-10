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Necmettin Batırel'den bomba benzin tahmini: Bu rakam şaşkına çevirecek

Brent petrolün 75 dolara inmesiyle birlikte 17 TL'ye kadar düşen benzin fiyatlarıyla ilgili ekonomist Necmettin Batırel'den bomba bir tahmin geldi.
Necmettin Batırel'den bomba benzin tahmini: Bu rakam şaşkına çevirecek

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirimler geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ekonomist Necmettin Batırel ise benzin fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak bir rakam teleffuz etti. 

BENZİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞANDI

Petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle akaryakıtta da indirimler geliyor. Akaryakıt fiyatlarında bu hafta büyük indirimler yaşandı. 25 TL'leri aşan benzine geçtiğimiz gün 2 lira 15 kuruş, 27 TL'leri gören motorine ise 1 lira 90 kuruş indirim geldi. Son olarak dün yapılan indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 17,40 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 17,59 TL'ye kadar geriledi.

'BENZİN 12 TL'YE DÜŞER'

Yaşanan bu gelişmeler sonrası ekonomist Necmettin Batırel ise sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan düşüşe ilişkin paylaşım yapan Batırel, benzin fiyatı için yeni bir tahminde bulundu. Batırel, benzinin litre fiyatının yakında 12 liraya düşebileceğini söyledi. 

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