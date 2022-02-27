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Necmettin Erbakan vefatının 11’inci yıl dönümünde anıldı

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 11’inci yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Necmettin Erbakan vefatının 11’inci yıl dönümünde anıldı

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 11’inci yıl dönümünde Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı’nda kabri başında anıldı. Erbakan Vakfı tarafından düzenlenen anma törenine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul Erbakan Vakfı İl Başkanı Numan Balcı, Genel Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Doğan Aydal, Doğan Bekin, Zafer Emanetoğlu, Naim Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma töreninde Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve vatandaşlara lokum ve çay ikramı yapıldı. 

“ERBAKAN HOCAMIZIN SAYMAKLA BİTİREMEYECEĞİMİZ PEK ÇOK GÜZEL YÖNÜ VAR”

Anma töreninde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Gerçek bir devlet, dava adamı. Örnek bir bilim adamı, Müslüman. Erbakan hocamızın saymakla bitiremeyeceğimiz pek çok güzel yönü var. Bugün vefatının 11’inci yılında kabri başında anıyor, yad ediyoruz. Erbakan Hoca denilince, akla ‘feraset’, ‘bereket’ gibi birçok kavram gelir. Ferasetiyle, hidayet ve ilmin üst seviyede olması dolayısıyla İslam alemine adeta bir pusula gibi yol gösterdi. Başbakanlığı döneminde kaynakları ve imkanları, asıl sahibi olan milletimize aktarması; işçiye, memura, emekliye, çiftçiye, Cumhuriyet tarihinin ve dünyanın en kısa sürede en yüksek gelir ve refah seviyesi artışını sağladı. Allah, onun yürüdüğü yolda son nefesimize kadar yürümeyi, onun davasına hizmet etmeyi bize nasip etsin” diye konuştu.

Törende yaptığı konuşmada Numan Balcı, “27 Şubat’ın soğuğunda merhum hocamızı ebedi istirahatgahına uğurlarken, hüzünlü olduğumuz bir günde bizlere Erbakan hocamızın davasının yerde kalmayacağını gösteren ve onun davasına sahip çıkarak bizleri hocamızın istikametinde yürütmek üzere tekrar heyecanlandıran Genel Başkanımız Erbakan’a şükranlarımı arz ediyorum. Bizler nasıl ki hocamızın yanında daima durduysak sizin de yanınızda durmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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