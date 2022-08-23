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Nefes borusuna döner kaçtı, yaşamını yitirdi

Şok olay Düzce'de meydana geldi. Düzce'de tavuk döner alarak kaldırımda yemeye başlayan 68 yaşındaki İrfan Güler, dönerin nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi.
Nefes borusuna döner kaçtı, yaşamını yitirdi

Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda bisikletiyle gelerek bir iş yerinden tavuk döner alan İrfan Güler, yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra bisikletini kaldırıma koyarak tavuk döneri yemeye başladı.

Bu sırada dönerin nefes borusuna kaçması sonucu oturduğu yerde hayatını kaybetti.

Güler'in cenazesi savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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