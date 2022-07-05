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Nefes Operasyonu'nda 115 zanlı gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan Nefes Operasyonu'nda, Türkiye genelinde 615 noktaya düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 115 şüpheli yakalandı.
Nefes Operasyonu'nda 115 zanlı gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı yapan ve yasa dışı üretilen bu ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden suç gruplarının tespiti amacıyla çalışmalarını sürdüren KOM birimleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 8 ayrı suç gurubunu belirledi.

Ağırlıklı olarak 7 ilde faaliyet gösterdikleri belirlenen suç örgütlerinin tedarik ve dağıtım zincirlerini de deşifre eden ekipler, sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında suç gruplarının elebaşlarının da yer aldığı 214 şüphelinin yakalanması için Türkiye genelinde 615 noktaya baskın yapıldı.

Operasyonda, 115 şüpheli gözaltına alındı. Depo ve iş yerlerinde 30 milyon boş makaron ile sigara üretimi yapan makineler ele geçirildi. Ele geçen malzemelerin sayımlarının devam ettiği ve firari şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

En kapsamlı ve planlı operasyon
Tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı ile mücadele eden KOM birimlerince bu yılın ilk 6 ayında düzenlenen operasyonlarda, 3,8 milyon paket kaçak sigara, 893 milyon boş makaron ile 290 milyon doldurulmuş makaron, 192 ton tütün mamulü ve 252 bin puro ele geçirildi. Yaklaşık 524 milyon liralık vergi kaybının önlendiği operasyonların ardından KOM birimleri, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılarının tedarik ve dağıtım zincirini de mercek altına aldı.

Grupların, temin ettikleri makine düzenekleri ile imalathaneler kurarak makaron üretimi yaptıkları, bunlara tütün doldurdukları ve 20'li paketler halinde tüketiciye ulaştırmak için son satış noktalarına gönderdikleri saptandı.

Şüphelilerin, yasal ürünlerin üzerindeki bandrolleri sökerek, yasa dışı ürettikleri ürünlere yapıştırıp devleti vergi kaybına uğrattıkları, yasa dışı üretimin yanı sıra tüketime hazır tütün mamullerini de yurt dışından kaçak yollarla ülkeye getirerek satışa sundukları, bu satışları sosyal medya hesapları ve irtibatlı oldukları iş yerleri vasıtasıyla gerçekleştirdikleri belirlendi.

Vergi kaybının önüne geçilmesi, suç gruplarının yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi, yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla düzenlenen Nefes Operasyonu'nun kapsam itibariyle tütün kaçakçılarına yönelik en kapsamlı ve planlı operasyon olduğu ifade edildi.

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