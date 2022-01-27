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Nergiz Oğuz'un ev ziyaretleri sürüyor: "58 bin nüfuslu bir aileyiz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un eşi Nergiz Oğuz, ev ziyaretlerini sürdürüyor. Hasta, engelli, yaşlı vatandaşlar ve çocuklar ile aileleri yalnız bırakmayan Oğuz, “Kahramankazan’da 58 bin nüfuslu bir aileyiz, her zaman birlikteyiz” dedi. 
Nergiz Oğuz'un ev ziyaretleri sürüyor: "58 bin nüfuslu bir aileyiz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un öğretmen eşi Nergiz Oğuz, ev ziyaretlerine devam ediyor. Nergiz Oğuz, maske ve mesafe kurallarına dikkat ederek gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında ilçedeki hasta, yaşlı vatandaşlar ve çocuklar ile aileleri yalnız bırakmıyor. Ziyaret ettiği evlerde çocuklara oyuncaklar ile çeşitli hediyeler veren Oğuz, annelerle de yakından ilgileniyor. Oğuz’un ziyaretinden son derece mutlu olan çocuklar büyük sevinç yaşıyor. Çocukların mutlulukları aldıkları hediyelerle ikiye katlanırken, aileler de bu anlamlı ziyareti için Nergiz Oğuz’a teşekkür ediyor. Ziyaretleri sırasında yaşlı, hasta ve engelli bireyler ile ailelerinin bir ihtiyaçlarının olup olmadığıyla da yakından ilgilenen Oğuz’a, belediye sağlık ekipleri de eşlik ediyor.

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“Büyük bir aileyiz” 
Nergiz Oğuz, ilçelerinde yaşayan tüm kesimlerle iç içe olduklarını belirterek, “Kahramankazan’da 58 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizin hiçbir ferdini asla yalnız bırakmıyoruz. Çocuklarımızla, onların fedakâr anneleriyle ve her zaman bizlere yol gösteren çınarlarımızla sohbet edip, dertleşiyoruz. Hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Ziyaretlerimizde çocuklarımızın, annelerimizin ve büyüklerimizin yüzlerindeki mutluluğu görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Her zaman yanlarındayız” diye konuştu.

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